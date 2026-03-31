Pune News: ब्रह्मांडाच्या मापनासाठी अभिनव चाचणी;‘शिअर रेशिया’ विकसित करण्यात ‘आयुका’च्या संशोधकांचा सहभाग, नेमका कुठे वापर होणार!

पुणे : आकाशगंगांचा प्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचताना मार्गातील जवळच्या आकाशगंगांच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे हा प्रकाश वाकतो, विकृत होतो. विश्वाच्या प्रसरणामुळे हा प्रकाश किती ताणला गेला, याच्या मोजमापात पूर्वग्रह राहण्याची शक्यता असते. पण, आता या समस्येवर आयुकातील शास्त्रज्ञांनी उपाय शोधला आहे. हे मोजमाप करण्यासाठी संशोधकांनी 'शिअर रेशिओ' ही नवीन अभिनव भूमितीय पद्धत शोधली आहे. .फार दूरवरच्या आकाशगंगांमधून येणाऱ्या अतिशय क्षीण प्रकाशाच्या आधारे विश्वाचा इतिहास आणि रचना उलगडण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न खगोलशास्त्रज्ञ करत आहेत. अंतराळातील आकाशगंगांचा प्रकाश पृथ्वीपर्यंत पोहोचताना मार्गातील जवळच्या आकाशगंगांच्या गुरुत्वाकर्षणामुळे तो प्रकाश वाकतो आणि विकृत होतो. या प्रक्रियेला 'गुरुत्वीय लेन्सिंग', असे म्हटले जाते. या तंत्राच्या साहाय्याने विश्वातील पदार्थांचे, विशेषतः अदृश्य 'डार्क मॅटर'चे नकाशे तयार केले जातात आणि विश्वातील रचनांची वाढ कशी होते, याचा अभ्यास केला जातो..संशोधनात 'रेडशिफ्ट' ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची ठरते. विश्वाच्या प्रसरणामुळे प्रकाश किती ताणला गेला आहे, याचे मोजमाप म्हणजे रेडशिफ्ट. प्रत्येक आकाशगंगेचा अचूक रेडशिफ्ट मोजणे वेळखाऊ असल्याने, शास्त्रज्ञ प्रामुख्याने आकाशगंगांच्या रंगांवरून त्याचा अंदाज लावतात. ही पद्धत पूर्णतः अचूक नसून त्यात लहान प्रमाणात पद्धतशीर त्रुटी राहतात. आंतरविद्यापीठीय खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकीशास्त्र केंद्राशी (आयुका) संबंधित खगोलशास्त्रज्ञांनी याच समस्येवर उपाय म्हणून 'शिअर रेशियो' ही अभिनव भूमितीय पद्धत वापरली आहे. .नेदरलँडमधील लाईडन विद्यापीठातील संशोधक डॉ. दिव्य राणा (माजी विद्यार्थी, आयुका), प्रा. सुहृद मोरे (संशोधक, आयुका) आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे हे संशोधन 'फिजिकल रिव्ह्यू डी' नियतकालिकात प्रसिद्ध झाले. यात, आकाशगंगांवरच लक्ष केंद्रित न करता, समोरील एकाच आकाशगंगांच्या संचानी वेगवेगळ्या रेडशिफ्टवर असलेल्या पार्श्वभूमी आकाशगंगांच्या प्रकाशाला कशा प्रकारे वाकवले, याची तुलना केली जाते. यामुळे वायू, तारे आणि आकाशगंगा निर्मितीशी संबंधित गुंतागुंतीचे घटक आपोआप नगण्य ठरतात आणि विश्वाच्या भूमितीचे एक 'स्वच्छ' मोजमाप मिळते..भविष्यातील मोठ्या खगोलशास्त्रीय सर्वेक्षणांमध्ये रेडशिफ्टमधील अनिश्चितता ही एक मोठी अडचण ठरण्याची शक्यता आहे. या अभ्यासातून 'शिअर रेशियो' पद्धत रेडशिफ्ट मोजमापांची पडताळणी करण्यासाठी प्रभावी आणि स्वतंत्र साधन ठरू शकते, हे स्पष्ट झाले आहे.''- डॉ. सुहृद मोरे, संशोधक, आयुका.येथे वापर होणारनजीकच्या भविष्यात वेरा सी. रुबिन वेधशाळा, रोमन स्पेस टेलिस्कोप आणि युक्लिड मोहिमेसारख्या प्रगत जागतिक स्तरावरील नामांकित संस्था कोट्यवधी आकाशगंगांचे नकाशे तयार करणार आहेत. डार्क एनर्जी आणि विश्वाच्या उत्क्रांतीचा अभ्यासासाठी, अचूक आणि विश्वासार्ह माहितीची गरज भासणार असून 'शिअर रेशियो' ही पद्धत त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.