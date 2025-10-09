पुणे

Maharashtra ITI : आयटीआयमध्ये गृहिणींना कौशल्य प्रशिक्षणाची संधी; अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम सुरू

Skill Development : दहावी, बारावी, पदविका शिक्षण झालेले विद्यार्थी आणि गृहिणींनाही आता शासकीय आयटीआयमध्ये संस्थेच्या वेळेव्यतिरिक्त अल्प मुदतीचे कौशल्य-आधारित अभ्यासक्रम शुक्रवारपासून (ता. १०) करता येणार आहेत.
पुणे : तुमचे दहावी-बारावी किंवा पदविका शिक्षण झाले असेल किंवा तुम्ही आयटीआयचे प्रशिक्षणार्थी असाल, किंवा तुम्ही गृहिणी असाल, तरीही तुम्हाला तुमच्या जवळच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत (आयटीआय) अल्प मुदत अभ्यासक्रम करता येणार आहेत. होय, विद्यार्थ्यांना कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण मिळावे आणि रोजगार क्षमता वाढावी, यासाठी राज्यातील सर्व ‘आयटीआय’मध्ये अल्प मुदतीत नवीन कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.

