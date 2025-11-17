Pune News : खासगी ट्रॅव्हल्स बसेसना पुणे शहरात नवे नियम लागू, नवीन मार्गांची अंमलबजावणी सुरू

पुणे - शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी खासगी ट्रॅव्हल्स आणि लक्झरी बसेसना नवीन मार्ग, थांबेव्यवस्था आणि पिक अवर्समध्ये कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असून, नागरिकांकडून हरकती सूचना मागवून अंतिम आदेश लवकरच जाहीर केला जाणार आहे..रस्त्यावर होणारी बसेसची गर्दी आणि पिक अवर्समध्ये कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शाखेच्या कार्यालयात ट्रॅव्हल्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत नुकतीच बैठक घेण्यात आली. त्यात झालेल्या चर्चेनुसार नवा आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार १५ नोव्हेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू केली आहे.पुढील १५ दिवसांत नागरिक, संस्थांकडून हरकती सूचना मागविण्यात येतील. त्यानुसार अंतिम आदेश काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील आणि पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली..शहरातून सुटणाऱ्या लक्झरी बसेससाठी नवे मार्ग१) मित्रमंडळ चौक (स्वारगेट) - सातारा रस्तामार्गावरील थांबे : मित्रमंडळ चौक, कात्रज सर्प उद्यान.मार्ग : व्होल्गा चौक- मार्केटयार्ड - सातारा रस्ता- कात्रज चौक- नवले पूल- नवीन कात्रज बोगदा२) पद्मावती पार्किंग - सोलापूर रस्तामार्गावरील थांबे : भैरोबानाला, शेवाळवाडीमार्ग : व्होल्गा चौक, सातारा रस्ता, मार्केटयार्ड चौक- वखार महामंडळ- गंगाधाम- लुल्लानगर- वानवडी- भैरोबानाला- पेट्रोल पंप - युटर्न- हडपसर.३) पद्मावती पार्किंग- मुंबई- पुणे महामार्ग मार्गमार्ग : दांडेकर पूल- सेनादत्त चौक- म्हात्रे पूल- नळस्टॉप- पौड रस्ता - चांदणी चौक - मुंबई- पुणे हायवेअतिरिक्त थांबा : नाही४) अहिल्यानगर रस्ताथांबा : संगमवाडी पार्किंगमार्ग : सादलबाबा चौक- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक - गोल्फ चौक - शास्त्रीनगर - नगर रस्ता - वाघोलीअतिरिक्त थांबे : खराडी बायपास, वाघेश्वर पार्किंग५) वारजे जंक्शन- अहिल्यानगर रस्तामार्ग : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, कर्वे रस्ता, पौड फाटा, एसएनडीटी लॉ कॉलेज, सेनापती बापट रस्ता, संचेती चौक- संगमवाडी पार्किंग, सादलबाबा चौक, गोल्फ चौक, शास्त्रीनगर चौक, नगर रस्ता- वाघोली..बाहेरील शहरांतून येणाऱ्या बसेससाठी मार्ग -मुंबई - आळंदी रस्ता - वाघोली रस्ताथांबे : संगमवाडी, खराडी, वाघेश्वर पार्किंगमुंबई- सोलापूर रस्ताथांबे : संगमवाडी, खराडी बायपास, शेवाळवाडीमुंबई - सातारा रस्ताशहरात प्रवेश नाही; फक्त पुणे- बंगळूर बायपास मार्गे पुढे प्रवास..महत्त्वाचे निर्बंध- दिलेल्या मार्गांव्यतिरिक्त ट्रॅव्हल्स बसेसना शहरात प्रवेश नाही.- सायंकाळी ६ ते १० या पिक अवर्समध्ये कोणत्याही मार्गावर लक्झरी बसेसना प्रवेश बंद.- कोणत्याही बसथांब्यावर तीन मिनिटांपेक्षा जास्त थांबण्यास सक्त मनाई..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.