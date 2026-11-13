Loni Kalbhor Crime : जगदंबा हॉटेलमधील मारहाण प्रकरणाला नवे वळण; माजी सरपंचांच्या भावाचीही परस्परविरोधी फिर्याद

लोणी काळभोर - हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील जगदंबा हॉटेलमध्ये जेवणाच्या बिलावरून झालेल्या वादाचे प्रकरण आता चांगलेच चिघळले आहे. हॉटेल मालक, त्यांचा मुलगा आणि एका ग्राहकाला मारहाण केल्याप्रकरणी माजी सरपंच राहुल काळभोर यांच्यासह त्यांच्या नातेवाईकांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता दुसऱ्या बाजूनेही पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे..माजी सरपंच राहुल काळभोर यांचे बंधू रामचंद्र काळभोर यांनी हॉटेल मालकासह सात जणांवर मारहाण केल्याचा आरोप केला आहे. त्यानुसार पोलिसांनी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.याप्रकरणी रामचंद्र दत्तात्रय काळभोर (वय-४८, रा. रायवाडी, लोणी काळभोर) यांनी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार राजू चौधरी, मयूर चौधरी, दीपक कुकरेजा, ओम चौधरी (सर्व रा. लोणी काळभोर) आणि अन्य तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना ९ नोव्हेंबर रोजी रात्री सव्वानऊच्या सुमारास जगदंबा हॉटेलमध्ये घडली..रामचंद्र काळभोर यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, हॉटेलमध्ये जेवण केल्यानंतर त्यांनी ताटात हात धुतले. तसेच जेवणाचे बिल रोख स्वरूपात न देता ऑनलाइन पेमेंट केले. याचा राग मनात धरून हॉटेल मालकासह संबंधितांनी त्यांच्याशी वाद घालत शिवीगाळ केली. त्यानंतर रामचंद्र काळभोर, त्यांचे बंधू राहुल काळभोर आणि इतर नातेवाईकांना हाताने मारहाण करून जखमी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..याच घटनेप्रकरणी हॉटेल मालक राजेंद्र चौधरी यांनी यापूर्वी फिर्याद दिली होती. जेवणाचे बिल ऑनलाइन भरल्याच्या मुद्द्यावरून झालेल्या वादातून राहुल काळभोर, रामचंद्र काळभोर, स्वप्निल काळभोर आणि विकास काळभोर यांनी हॉटेल मालक, त्यांचा मुलगा आणि एका ग्राहकाला मारहाण केल्याचा आरोप या फिर्यादीत करण्यात आला होता.एकाच घटनेत दोन्ही बाजूंनी परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल झाल्याने जगदंबा हॉटेलमधील वादाला नवे वळण मिळाले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस हवालदार अशोक नळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.