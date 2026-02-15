अजितदादांच्या अपघातानंतरचा नवा VIDEO समोर; आग लागलेलं विमान, धावत येणारे लोक अन् अचानक स्फोट

बारामतीत २८ जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांचा मृत्यू झाला होता. या विमान अपघातावरून आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विमान अपघाताचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ आतापर्यंत समोर आले आहेत. दरम्यान, आता आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात विमान अपघातानंतर घटनास्थळी आग लागलेली असताना काही गावकरी पोहोचले होते. त्याचवेळी पुन्हा एक स्फोट झाल्यानंतर ते घाबरून पळाल्याचं या व्हिडीओत दिसून येतंय..अजित पवार यांच्या विमानाचा धावपट्टीवर लँडिंगवेळी अपघात झाला होता. दुर्घटनेनंतर विमानात प्रचंड स्फोट झाले. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला होता. स्फोटानंतर विमानाचे अवशेष आगीच्या ज्वाळांनी वेढलेले असताना काही गावकरी तिथं पोहोचले होते. त्यापैकी काहींनी हा व्हिडीओ शूट केला आहे..Nashik : त्र्यंबकेश्वरला जाताना भाजप खासदाराच्या कारला आग, काही क्षणात कार जळून खाक.विमान कोसळल्यानंतर काही मिनिटानंतरचाच हा व्हिडीओ आहे. यात विमानाला आग लागल्याचं दिसतंय. तर काही गावकरी घटनास्थळी जात असताना पुन्हा अचानक आगीत स्फोट होतो. यामुळे घाबरलेले लोक पुन्हा मागे पळून जातात. या स्फोटाने परिसरात धुराचे लोट पसरले आणि नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावऱण निर्माण झालं होतं..अजित पवार हे बारामतीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी येणार होते. विमानतळावर सकाळी पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास त्यांचं विमान उतरणार होतं. मात्र धावपट्टीवर उतरण्याआधी त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला. यानंतर विमानात प्रचंड स्फोट झाले. या विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झाला..अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणाची बाहेरील तपास यंत्रणेकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी केलीय. सध्या डीजीसीएकडून विमान दुर्घटनेचा तपास केला जात आहे. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटातील काही नेत्यांनी विमान दुर्घटनेबाबत शंका व्यक्त केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.