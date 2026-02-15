पुणे

अजितदादांच्या अपघातानंतरचा नवा VIDEO समोर; आग लागलेलं विमान, धावत येणारे लोक अन् अचानक स्फोट

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर घटनास्थळी आग लागलेली असताना काही गावकरी पोहोचले होते. त्याचवेळी पुन्हा एक स्फोट झाल्यानंतर ते घाबरून पळाल्याचं व्हायरल होत असलेल्या व्हिडीओत दिसतंय.
New Video Shows Explosion After Ajit Pawar Plane Crash

सूरज यादव
बारामतीत २८ जानेवारी रोजी झालेल्या भीषण विमान दुर्घटनेत अजित पवार यांचा मृत्यू झाला होता. या विमान अपघातावरून आता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विमान अपघाताचे अनेक फोटो आणि व्हिडीओ आतापर्यंत समोर आले आहेत. दरम्यान, आता आणखी एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात विमान अपघातानंतर घटनास्थळी आग लागलेली असताना काही गावकरी पोहोचले होते. त्याचवेळी पुन्हा एक स्फोट झाल्यानंतर ते घाबरून पळाल्याचं या व्हिडीओत दिसून येतंय.

Ajit Pawar
Baramati
pune
viral video

