PMC Elections 2025
PMC Elections 2025Sakal
पुणे

PMC Elections 2025 : समाविष्ट गावातून १९ नगरसेवक, सात प्रभागांवर समाविष्ट गावांचा प्रभाव; जुन्या हद्दीतील नगरेसवकांना फटका

PMC Update : पुणे महापालिकेच्या नव्या प्रारूप प्रभाग रचनेत समाविष्ट गावांना मोठं प्रतिनिधित्व देण्यात आलं असून माजी नगरसेवकांना नव्या प्रभागांमध्ये आपले स्थान शोधावं लागणार आहे.
Published on

पुणे : पुणे महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यात फक्त समाविष्ट गावांचा हद्दी जोडलेले तीन प्रभाग तयार झाले आहेत. तर उर्वरित तीन प्रभागात जुन्या आणि नव्या हद्दीचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत या समाविष्ट गावातून १८ ते १९ नगरसेवक निवडून जाऊ शकतात. मात्र, या समाविष्ट गावांचे प्रभाग तयार करताना जुन्या हद्दीतील काही प्रभाग गायब झाले असल्याने माजी नगरसेवकांना आता योग्य प्रभागांची शोधाशोध करावी लागणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
pmc
PMC Election
Marathi News Esakal
www.esakal.com