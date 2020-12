बिबट्याला घाबरू नका, आता आलाय देशी जुगाड

पारगाव : उत्तर पुणे जिल्ह्यात बिबट्याचा प्रार्दुभाव वाढला आहे. दररोज कोठेना कोठेतरी बिबट्याने पाळीव प्राण्यावर व माणसांवर हल्ला करुन ठार केल्याच्या घटना घडत आहे. बिबट्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी नागरिक वेगवेगळ्या उपाययोजना करत आहे. बिबट्याला पळवून लावण्याकरिता काहींनी युट्युबवरती पाहून पीव्हीसी पाईपची तोफ बनवून त्यामध्ये कार्पेट व पाणी टाकून गॅस लायटरच्या साह्याने रासायनिक प्रक्रीया घडवून स्फोट करत मोठा आवाज करण्याच्या उपाय करत आहे. या बनविलेल्या "देशी जुगाड" च्या तोफेला बाजारात मागणी वाढली आहे. लॉकडाउनच्या काळात गीर गाईच्या दुधाला दुप्पट मागणी वाढली सध्या ऊस तोडणी सुर आहे शेतं रिकामी झाल्याने शेतात आश्रयाला असलेले बिबटे सैरभैर झाले आहे. त्यामुळे पाळीव प्राण्यावरील बिबट्याच्या हल्ल्यात वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी तर बिबट्याने मनुष्यावर हल्ला करुन गंभीर जखमी केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. बिबट्यापासून पाळीव जनावरांचे संरक्षण करण्यासाठी किंवा बिबट्याला पळवून लावण्यासाठी नागरिक विविध प्रकारच्या उपाययोजना

करत आहे. काहीजण गोठ्याला व घरांना उंच लोखंडी जाळी लावत आहे, काहीजण घराच्या सर्व बाजूंना प्रखर विजेचे दिवे लावत आहेत. उजेडामुळे बिबट्या जवळ येणार नाही, बिबट्याचा शेतात गुरगुरण्याचा आवाज आल्यावर मोठ्या आवाजाचे फटाके वाजवून बिबट्याला पळवून लावत आहेत. परभणी जिल्ह्यातील काही तरुणांनी पीव्हीसी पाईप पासुन तोफ बनवली आहे यामध्ये कार्पेट (फळे पिकवण्यासाठी किंवा गॅस वेल्डींगसाठी वापरण्यात येणारे कार्पेट) व पाणी टाकुन गॅस लायटरच्या साह्याने रासायनिक प्रक्रीया घडवून स्फोट केला असता मोठा फटाक्यासारखा आवाज होतो या आवाजाने बिबट्या दूर पळून जातो या बनविलेल्या "देशी जुगाड" च्या तोफेला चांगली मागणी वाढली आहे. परभणी जिल्ह्यातील काही तरुण दररोज उत्तर पुणे जिल्ह्याच्या गावांमध्ये जाऊन या तोफेचे प्रात्यक्षिक दाखवून विक्री करत आहेत. दररोज सुमारे 50 ते 60 तोफेंची विक्री होत असून, एक तोफ 200 ते 250 रुपयांना विकली जात असल्याचे विक्रेते धनराज मोहीते यांनी सांगीतले. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पीव्हीसी पाईपपासून बनविलेल्या तोफेमध्ये टाकत असलेल्या कार्पेटचे प्रमाण जास्त झाले तर मोठा स्फोट होऊन पाईप फुटण्याचा धोका असतो. हातात पाईप फुटल्यास हाताला दुखापत होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे बिबट्याला पळवून लावण्यासाठी वनविभागाने सुचविलेल्या उपायांचा अवलंब करावा, असे वैद्यकीय व्यावसायिक डॉ. संतोष ढुमणे यांनी सांगीतले. (संपादन : सागर डी. शेलार)

Web Title: A new way to get rid of leopards