Land Acquisition : पुरंदर विमानतळासाठी नववर्षात भूसंपादन; जमीन परतावा, दर वाढवून देण्यास मुख्यमंत्र्यांची मान्यता

पुणे - पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाचा एकरी दर वाढवून देणे, मोबदल्याच्या स्वरूपात दहा टक्क्यांऐवजी वाढीव जमीन आणि विमानतळ कंपनीत शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यासह शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी मान्यता दिली. त्यामुळे नवीन वर्षात विमानतळासाठी प्रत्यक्षात भूसंपादन सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये विमानतळ होणार आहे. त्यासाठी तीन हजार एकर जागा संपादित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने भूसंपादनाच्या निश्चित केलेल्या मोबदल्यावर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती. तो दर वाढविण्याबरोबरच अन्य मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी शेतकऱ्यांना दिले होते..त्यानुसार आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सातही गावांतील शेतकरी, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आमदार विजय शिवतारे आणि जिल्हाधिकारी डुडी यांची एकत्रित बैठक झाली. भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने प्रती एकर एक कोटी रुपये दर निश्चित केला होता. तो वाढवून नवी मुंबई आणि समृद्धी महामार्गाप्रमाणे एकरी दर मिळावा.त्याचप्रमाणे भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दहा टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात येणार आहे. तो नवी मुंबई विमानतळाचे भूसंपादन करताना जागा मालकांना साडेबावीस टक्के जमिनीचा परतावा देण्यात आला होता. आम्हाला ३५ टक्के जमिनीचा परतावा मिळावा, तर विमानतळासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपनीमध्ये शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यात यावी..संपादनात जाणारी झाडे आणि घरांचे फेरमूल्यांकन करून दर निश्चिती करावी. घरे देताना एरोसिटीमध्येच घरे द्यावीत, तसेच बांधकामासाठी वाढीव एफएसआय आणि टीडीआर वापरण्यास परवानगी द्यावी, आदी मागण्या यावेळी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या.त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यास मान्यता देताना २०१३ आणि २०१९ च्या भूसंपादन कायद्याचा आधार घेऊन प्रती एकरी भूसंपादनाचा जास्तीत जास्त दर देण्याची मागणी यावेळी मान्य केली. दहा टक्क्यांऐवजी जादा जागेचा परतावा देणे, विमानतळामध्ये शेतकऱ्यांना भागीदारी देण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांची घरे व झाडे बाधित होणार आहेत त्यांना जो मोबदला निश्चित केला आहे, त्यांचे फेरमूल्यांकन करण्यात येईल, असे आश्वासन शेतकऱ्यांना दिले..यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ‘विमानतळाच्या भूसंपादनाच्या दृष्टीने आज महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. आता पुढील टप्प्यात भूसंपादनाचा मोबदला रकमेचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येईल. त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे. जानेवारीमध्ये प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू होईल.’.बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय- विमानतळासाठी तीन हजार एकर जागेव्यतिरिक्त अन्य जागांच्या सातबारा उताऱ्यावर पडलेले भूसंपादनाचे शेरे कमी करणार- विमानतळामध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी तातडीने स्कील सेंटर सुरू करणार- एकरी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोबदला देणार- बाधित शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्ताचे दाखले देणार- विमानतळाबाहेरील शेतकरी जमिनी देण्यास तयार असल्यास त्यांनाही याचा लाभ देणार- प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांसाठी महामंडळ स्थापन करून सर्व प्रकारचे फायदे देणार- दहा टक्क्यांहून अधिक जमिनींचा परतावा देणार- एरोसिटीमध्ये घरांसाठी जागा देणार.‘त्यांना’ पुन्हा एकदा संधीपुरंदर विमानतळासाठी अद्यापही चाळीस हेक्टर जमिनीची संमतिपत्रे प्रशासनाला प्राप्त झालेली नाहीत. त्यांना पुन्हा एकदा संधी देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्यांनी संमतिपत्रे मुदतीत दिली तर त्यांना सर्व प्रकारचे फायदे दिले जाणार आहेत, अन्यथा सक्तीचे भूसंपादन करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.