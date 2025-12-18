Chh. Shivaji Maharaj Memorial : न्यूयॉर्कमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज व सरदार महादजी शिंदे यांचे स्मारक उभारण्याचा उपक्रम सुरू!

हडपसर : न्यूयॉर्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठान व येथील सरकार शिंदे फाउंडेशन यांच्या वतीने न्यूयॉर्क अमेरिका येथे छत्रपती शिवाजी महाराज व सरदार महादजी शिंदे यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. शिंदे सरकार फाउंडेशनचे अध्यक्ष उत्तमराव शिंदे सरकार यांनी ही माहिती दिली. .न्यूयॉर्कचे पोलीस अधिकारी व छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कल्याणराव घुले व त्यांच्या पत्नी शिल्पा घुले (मूळ राहणार अहिल्यानगर) नुकतेच पुण्यात आले होते. शिंदे सरकार फाउंडेशन व शिवप्रेमी नागरिकांनी या पती-पत्नी द्वयिंचा सत्कार केला. त्यावेळी आयोजित छोटेखानी कार्यक्रमात ही माहिती देण्यात आली. \r\n\r.Pune Crime : साताऱ्यातील अमली पदार्थ प्रकरणी राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस अध्यक्ष विशाल मोरे पोलिसांच्या ताब्यात!.शिंदे सरकार फाउंडेशनचे अध्यक्ष उत्तमराव शिंदे सरकार, सिंहगड रोपवे चे उदय शिंदे, पालिकेचे सहाय्यक अभियंता रितेश शिंदे, उद्योजक दीपक घुले, विशाल पाटील,डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे विश्वस्त के. डी. पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष प्रदीप देशमुख, शिल्पकार विवेक खटावकर, ॲड. कांचन गर्जे आदी यावेळी उपस्थित होते. घुले दांपत्याने आपली न्यूयॉर्क येथील एक एकर जमीन छत्रपती शिवाजी महाराज व महादजी शिंदे सरकार यांच्या स्मारकासाठी देण्याचे जाहीर केले आहे. या दोन्हीही सेनानींच्या पुतळ्यांची निर्मिती प्रसिद्ध शिल्पकार विवेक खटावकर करणार आहेत. एप्रिल मे महिन्याच्या दरम्यान पुतळे प्रतिष्ठापनेचा कार्यक्रम न्यूयॉर्क येथे शिवप्रेमींच्या उपस्थितीत होणार आहे. .शिंदे सरकार फाउंडेशनचे अध्यक्ष उत्तमराव शिंदे म्हणाले, "छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापना केली हे स्वराज्य अटकेपार नेण्याचे त्यांचे स्वप्न मराठा सरदार महाजी शिंदे यांनी लाल किल्ल्यावर भगवा फडकावून पूर्ण केले. त्यांच्या पराक्रमाची यशोगाथा जगभर आहेच ती स्मारकाच्या रूपाने पसरविण्याचे काम शिवप्रेमींनी हाती घेतले आहे. विविध पन्नस देशांमध्ये अशी स्मारक स्मारके उभारण्याचा संकल्प शिवप्रेमींचा आहे.' छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कल्याणराव घुले म्हणाले, "मराठी माणूस जगभर विखुरलेला आहे अमेरिकेमध्येही मोठ्या संख्येने मराठी माणूस आहे आम्ही दरवर्षी न्यूयॉर्क येथे गेली वीस वर्षापासून छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व गणेशोत्सवासारखे अनेक सण समारंभ उत्साहात साजरे करतो. देशातील शिवप्रेमींनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे या ठिकाणी स्मारकासाठी आम्ही एक एकर जागा देणार आहोत. याशिवाय पुढील काळात याच परिसरात शंभर एकर जमिनीवर शिवसृष्टी उभारण्याचाही आमचा प्रयत्न आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.