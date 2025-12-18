पुणे

Chh. Shivaji Maharaj Memorial : न्यूयॉर्कमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज व सरदार महादजी शिंदे यांचे स्मारक उभारण्याचा उपक्रम सुरू!

New York Statue Installation : न्यूयॉर्कमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज व सरदार महादजी शिंदे यांचे स्मारक उभारले जाणार आहे.घुले दांपत्याने स्मारकासाठी एक एकर जमीन दिली असून प्रसिद्ध शिल्पकार विवेक खटावकर पुतळ्यांची निर्मिती करतील.
हडपसर : न्यूयॉर्क येथील छत्रपती शिवाजी महाराज प्रतिष्ठान व येथील सरकार शिंदे फाउंडेशन यांच्या वतीने न्यूयॉर्क अमेरिका येथे छत्रपती शिवाजी महाराज व सरदार महादजी शिंदे यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. शिंदे सरकार फाउंडेशनचे अध्यक्ष उत्तमराव शिंदे सरकार यांनी ही माहिती दिली.

