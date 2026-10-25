Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा

न्हावरे: अभियांत्रिकी क्षेत्रात चमत्कार करून जगातील सर्वात उंच पाळणा बनविण्यात प्रमुख भूमिका बजावणाऱ्या न्हावरे (ता.शिरूर जि.पुणे) येथील गणेश मारूती कांडगे यांच्या पत्नी शरयू गणेश कांडगे यांनीही जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमांच्या बळावर संसाराची जबाबदारी सांभाळत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यशाची भरारी घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वीच दुबई येथे जगातील सर्वात उंच तब्बल ८१५ फुट उंचीच्या पाळण्याची निर्मिती करण्यात आली आहे त्यामध्ये गणेश कांडगे यांचा मुख्य डिझायनर म्हणून सिंहाचा होता..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.या पाळण्यात एकाच वेळी सुमारे दोन हजार लोकांना आरामात फिरवता येईल एवढी क्षमता आहे. हा पाळणा म्हणजे जगातील एक आश्चर्य समजले जाते. कांडगे यांच्या कामाचे कौतुक होत असतानाच आता त्यांच्या पत्नी शरयू यांनीही जर्मनीतील प्रतिष्ठित आरपीटीयू (RPTU) विद्यापीठातून एम्बेडेड सिस्टीम्स (Embedded Systems) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात उत्कृष्ट गुणांसह पदव्युत्तर (मास्टर्स) पदवी संपादन करून त्यांनी न्हावरे गावाच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे..शरयू कांडगे या सध्या नेदरलँड्स येथे वैद्यकीय क्षेत्रातील अत्याधुनिक उपकरणे विकसित करणाऱ्या जगप्रसिद्ध झाइस (ZEISS) कंपनीमध्ये वरिष्ठ संशोधन व विकास अभियंता (Senior R&D Engineer) म्हणून कार्यरत आहेत. गेल्या दहा वर्षांपासून त्या संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास क्षेत्रात योगदान देत आहेत. मायक्रोस्कोप लेन्सेस, डिजिटल सर्जिकल सोल्युशन्स आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांच्या विकासाशी संबंधित कामात त्यांचा सहभाग आहे..आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांमध्ये अधिक अचूकता साधणे, रुग्णांची सुरक्षितता वाढवणे आणि संभाव्य त्रुटी कमी करणे शक्य होते. अशा प्रगत तंत्रज्ञानाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या शरयू यांनी नुकतेच पुण्यातील प्रतिष्ठित ससून सर्वोपचार रुग्णालयाच्या नेत्ररोग विभागातील डॉक्टरांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शस्त्रक्रिया करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन केले. परदेशात मिळवलेल्या ज्ञानाचा उपयोग देशातील वैद्यकीय सेवेसाठी करण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न विशेष कौतुकास्पद आहे. .विशेष म्हणजे, परदेशातील नामांकित कंपनीत महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळताना घर, कुटुंब आणि मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारीही त्यांनी समर्थपणे पार पाडली. व्यस्त दिनक्रमातून वेळ काढत सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि दृढ इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्यांनी उच्च शिक्षणाचे स्वप्न साकार केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.ग्रामीण भागाशी नाळ जोडलेल्या शरयू यांच्या या यशामुळे कांडगे कुटुंबीयांसह न्हावरे ग्रामस्थांची मान अभिमानाने उंचावली आहे. कुटुंब आणि करिअर सांभाळत उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी त्यांचा प्रवास प्रेरणादायी ठरत आहे. त्यांच्या या उल्लेखनीय शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कामगिरीबद्दल सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.