NHM Strike : एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आरोग्य सेवा संकटात; प्रसूतिगृह, नवजात बालक विभाग, अतिदक्षता विभाग कामकाज कोलमडले

पुणे : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) चे कर्मचारी व अधिकारी यांचा गेल्या पंधरा दिवसांपासून सूरू असलेला संप आरोग्य विभागाला सोडवण्यात अपयश आल्याने त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. संपामुळे सरकारी दवाखान्यांतील नवजात अतिदक्षता कक्ष, प्रसूती विभाग, शस्त्रक्रियागृह, लसीकरण, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब या आजारांची तपासणी, तसेच मुलांचे व किशोरवयीन लसीकरण कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाला आहे. या संपामध्ये पुण्यातील १४०० तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून ३५ हजारांहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले असून त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील आरोग्य सेवा अक्षरशः कोलमडल्या आहेत. .Pune News: 'तीन तासाच्या दौऱ्यात दोन उद्घाटने, आठ मंडळांना भेटी'; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या धावत्या दौऱ्यातील चित्र.आरोग्य विभागात जवळपास ५० टक्के मनुष्यबळ हे १५ ते २० वर्षांपासून ‘एनएचएम’ म्हणजेच कंत्राटी स्वरूपाचे आहे. वर्ग चार च्या कर्मचाऱ्यांपासून अगदी वर्ग एकच्या वैद्यकीय अधिकारी यांच्यापर्यंत ६९ प्रकारचे संवर्गातील कर्मचारी – अधिकारी यामध्ये काम करतात. यामध्ये प्रामुख्याने परिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी (फार्मासिस्ट), तंत्रज्ञ, लेखनिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर, कार्यक्रम व्यवस्थापक यांचे प्रमाण मोठे आहे. हे सर्व आरोग्य विभागातील जे सेवेत नियमित असलेले जे आरोग्य कर्मचारी व अधिकारी आहे त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून किंवा त्यांच्यापेक्षा जास्त वेळ कामे करतात. मात्र, नियमित कर्मचारी अधिकारी आहेत यांच्या तुलनेत या ‘एनएचएम’ कर्मचाऱ्यांचा पगार मात्र, ५० ते ६० टक्क्यांनी कमी आहे..न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्लीतसेच २०२२ साली मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने थेट शासन सेवेत समायोजनाचे आदेश दिले होते. १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवेत असलेल्या ‘एनएचएम’ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन तत्काळ करावे असा शासन निर्णय १४ मार्च २०२४ रोजी शासनाने प्रसिद्ध केला होता. पण दीड वर्षाहून अधिक काळ लोटूनही हा निर्णय अमलात आला नाही..आरोग्य विभागाची निष्क्रयता...या संपाचा परिणाम म्हणून जालन्यात एका गर्भवतीचा तर नागपूरमध्ये एका व्यक्तीचा मलेरियाने नुकताच मृत्यू झाल्याचे समोर आला आहे. हा संप असाच पुढे सूरू राहिला तर आरोग्य व्यवस्था आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे त्यांच्या हातात असलेला समावेशनाचा निर्णय न घेता तसेच संघटनेसोबत चर्चा न करता व त्यांच्या समस्या समजून न घेता त्यांच्यावर कारवाई करण्याची भाषा करत आहेत. आरोग्य आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी सोमवारी तसे पत्र जारी केल्याने या कर्मचारी व अधिकारी यांच्यामध्ये खात्याविषयी संतापाची लाट पसरली आहे. खात्यातील आरोग्य अधिकारी ‘नॉट रिचेबल’ झाले असून याबाबत आरोग्य संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, डॉ. विजय कंदेवाड यांना संपर्क केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये ‘एनएचएम’ च्या कर्मचाऱ्यांना समान काम समान वेतन लागू केले आहे. महाराष्ट्रात ते देखील केले जात नाही व इतरही सोयीसुविधा नाहीत. राज्यात १४ हजारांहून अधिक कर्मचारी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवेत आहेत. यापैकी ५ हजार ९०० ‘एनएचएम’ च्या कर्मचाऱ्यांचे समावेशन लगेच होऊ शकते, त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेसाठी नियम बदलण्याची गरज नाही. सेवा नियमित करण्याचा आदेश निघेपर्यंत संप सुरू राहील.”– विजय गायकवाड, अध्यक्ष, ‘एनएचएम’ सर्वसमावेशक समिती, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.