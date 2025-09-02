पुणे

NHM Strike : एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे आरोग्य सेवा संकटात; प्रसूतिगृह, नवजात बालक विभाग, अतिदक्षता विभाग कामकाज कोलमडले

Pune Hospitals : एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या पंधरा दिवसांच्या संपामुळे सरकारी दवाखान्यांतील सेवा ठप्प होऊन रुग्णांना गंभीर त्रास सहन करावा लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान (एनएचएम) चे कर्मचारी व अधिकारी यांचा गेल्‍या पंधरा दिवसांपासून सूरू असलेला संप आरोग्‍य विभागाला सोडवण्‍यात अपयश आल्‍याने त्‍याचा फटका सर्वसामान्‍यांना बसत आहे. संपामुळे सरकारी दवाखान्‍यांतील नवजात अतिदक्षता कक्ष, प्रसूती विभाग, शस्त्रक्रियागृह, लसीकरण, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कर्करोग, मधुमेह, उच्च रक्तदाब या आजारांची तपासणी, तसेच मुलांचे व किशोरवयीन लसीकरण कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाला आहे. या संपामध्‍ये पुण्‍यातील १४०० तर संपूर्ण महाराष्‍ट्रातून ३५ हजारांहून अधिक कर्मचारी सहभागी झाले असून त्‍यामुळे पुण्‍यासह राज्‍यातील आरोग्‍य सेवा अक्षरशः कोलमडल्‍या आहेत.

