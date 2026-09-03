पुणे

Pune News : महापालिका रुग्णालयांमधील एनआयसीयूची क्षमता वाढणार

पुणे महापालिकेच्या तीन रुग्णालयांमध्ये नवजात बालकांसाठीच्या अतिदक्षता विभागासाठी (एनआयसीयू) १० नवीन व्हेंटिलेटर आणि १० सीपीएपी मशीन खरेदी केल्या जाणार आहेत.
Kamla Nehru Hospital

Kamla Nehru Hospital

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुणे महापालिकेच्या तीन रुग्णालयांमध्ये नवजात बालकांसाठीच्या अतिदक्षता विभागासाठी (एनआयसीयू) १० नवीन व्हेंटिलेटर आणि १० सीपीएपी मशीन खरेदी केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी ३ कोटी ९८ लाख ५० हजार रुपयांच्या खर्चाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव समितीसमोर सादर केला होता.

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Hospital
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