Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध

कवठे येमाई: पावसामुळे कुकडी नदीच्या प्रवाहाला आलेला वेग... काळ्या बेसॉल्ट खडकांमध्ये शेकडो वर्षांच्या नैसर्गिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेले रांजणखळगे... त्यातून फेसाळणारे शुभ्र धबधबे... झुलता पूल आणि हिरवाईने नटलेला परिसर... पुणे -अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सीमेवरील रांजणखळग्यांच्या परिसरातील निसर्गाचे मनमोहक दृश्य पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होत आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.निघोज (ता. पारनेर) व टाकळी हाजी (ता. शिरूर) या गावांच्या दरम्यान असलेल्या या अद्वितीय पर्यटनस्थळी पुणे, अहिल्यानगरसह विविध भागांतून पर्यटक दाखल होत असून, मळगंगा देवीच्या दर्शनासह निसर्गसौंदर्याचा दुहेरी आनंद लुटत आहेत.कुकडी नदीच्या प्रवाहाने शेकडो वर्षांच्या झिजेतून कठीण बेसॉल्ट खडकात घडलेल्या रांजणाच्या आकाराच्या खळग्यांचे पावसाळ्यातील रूप अधिकच देखणे झाले आहे. वेगाने वाहणाऱ्या पाण्यामुळे तयार होणारे शुभ्र फेसाळ धबधबे, नदीपात्रातील वैशिष्ट्यपूर्ण खळगे आणि सभोवतालची हिरवाई पर्यटकांना अक्षरशः मंत्रमुग्ध करत आहे. या निसर्गवैभवाचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओ चित्रित करण्यासाठी अनेक जण भेट देत आहेत..निसर्गाचे हे मोहक रूप जितके आकर्षक आहे, तितकेच धोकादायकही ठरू शकते. सततच्या पावसामुळे खडकांवर शेवाळ साचल्याने परिसर निसरडा झाला आहे. पाण्याच्या प्रवाहाचा अंदाज न घेता धबधब्याजवळ जाणे, रांजणखळग्यांच्या काठावर उभे राहून सेल्फी घेणे किंवा रिल्स बनविण्याचा प्रयत्न करणे जिवावर बेतू शकते. त्यामुळे पर्यटकांनी सुरक्षित अंतर ठेवून स्वतःची काळजी घेत निसर्गाचा आनंद लुटणे आवश्यक आहे..पर्यटकांनी घ्यावयाची काळजीरांजणखळग्यांच्या काठावर किंवा धोकादायक कठड्यांवर जाणे टाळावे.शेवाळामुळे निसरड्या झालेल्या खडकांवर जाण्याचा प्रयत्न करू नये.परिसरात फिरताना चप्पल व बूट वापरा.पाण्याच्या प्रवाहात उतरून फोटो किंवा सेल्फी काढू नयेत.लहान मुलांवर विशेष लक्ष ठेवावे; त्यांना एकटे सोडू नये.झुलत्या पुलावर स्टंटबाजी किंवा रिल्स बनविणे टाळावे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.प्रशासनाने उपाययोजना करणे आवश्यकरांजणखळगे परिसरात ठळक सूचना व इशारा फलक लावावेत.धोकादायक ठिकाणी संरक्षक कठडे व अन्य सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्यात.पोलिसांची गस्त वाढवून आवश्यक ठिकाणी सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करावी.धोकादायक व महत्त्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत.आपत्कालीन परिस्थितीसाठी लाइफ जॅकेट, लाइफ ट्युब व बचाव साहित्य उपलब्ध ठेवावे.झुलत्या पुलाची तातडीने पाहणी करून आवश्यक दुरुस्ती करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.