नीलेकणी समिती अहवाल

नीलेकणी समितीचा
हंगामी अहवाल लवकरच?
केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
नवी दिल्ली, ता. १८ (पीटीआय) : ‘नीट’मध्ये संरचनात्मक सुधारणा सुचविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सविस्तर चर्चा केली असून, या समितीकडून महिनाअखेरीस पहिला हंगामी अहवाल सादर केला जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
या प्रकरणावर न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू असून, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला वरील माहिती दिली. या समितीने ‘इस्रो’चे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्वीच्या समितीच्या सदस्यांशीही चर्चा केली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने नीलेकणी समितीला सहाय्य करणाऱ्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या संयुक्त सचिवांना दिले.
‘नीट’ घेण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे संस्थात्मक स्वरूप निर्माण करण्याकडे सरकारने लक्ष देणे सर्वांत महत्त्वाचे असल्याचे खंडपीठाने मेहता यांना सांगितले. तसेच, संपूर्ण यंत्रणेची कायमस्वरूपी व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. कायमस्वरूपी यंत्रणा, कर्मचारी आणि स्वतंत्र विभाग असायला हवेत. प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी असावी. त्यातूनच कायमस्वरूपी रचना उभी राहू शकते असे खंडपीठाने नमूद केले. तसेच, नव्याने अद्ययावत केलेल्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या सुविधांची पाहणी करण्याची इच्छाही न्या. नरसिंहा यांनी व्यक्त केली.
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