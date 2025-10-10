Nilesh Ghaywal: "निवडणुकीत उभं राहायचं होतं म्हणून विरोधकांनी कट रचला!"; निलेश घायवळच्या आईचा गौप्यस्फोट

निलेश घायवळ प्रकरण सध्या चांगलंच चर्चेत आलं आहे. पुण्यात झालेल्या गोळीबार प्रकरणानंतर पोलिस निलेश घायवळचा शोध घेत आहेत. मात्र, निलेश घायवळ विदेशात पळून गेल्याची माहिती मिळत आहे. त्याने खोटा व्हिसा तयार केल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणात त्याचा भाऊ सचिन घायवळ देखील अडचणीत सापडला आहे. सचिन घायवळला शस्त्र परवाना दिल्याबाबत टीका होत आहे. गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सचिन घायवळ यांना परवाना दिला होता. दरम्यान, आता निलेश घायवळचे आई-वडील पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर आले आहेत..निलेश आणि सचिनला राजकारणात प्रवेश करायचा होता, त्यामुळे विरोधकांनी त्यांना अडवण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप निलेशच्या आई-वडिलांनी केला आहे. "जर निलेशने खोटा व्हिसा काढला असता, तर तो परदेशात कसा गेला असता?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “राजकारण्यांनी निलेशचा वापर केला,” असा आरोप आई कुसुम घायवळ यांनी केला..पुन्हा गुन्हा दाखल का?आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत दोन्ही भावांना निवडणूक लढवायची होती. त्यामुळे त्यांना खच्ची करण्याचा विरोधकांनी घाट घातल्याचं घायवळ कुटुंबाचं म्हणणं आहे.कुसुम घायवळ म्हणाल्या, “राजकीय विरोधक दोन्ही भावांना जगू देत नाहीत. निलेशभाऊ लंडनला गेले तेव्हा मी स्वतः त्यांना वाटी लावलं. खोटा व्हिसा असता तर विमानात चढू दिलं असतं का? त्याच्यावरील सर्व केस रद्द झाल्या आहेत, मग आता पुन्हा गुन्हा दाखल का?”nilesh.Nilesh Ghaiwal : 'या' बड्या नेत्याच्या मदतीने कुख्यात गुंड घायवळ परदेशात पळाला, माजी गृहमंत्र्यांचा आरोप.निलेशला राजकारणाचं वेड होतंत्या पुढे म्हणाल्या, “त्याने पिस्तूलचा धाक दाखवून १२ फ्लॅट घेतले म्हणतात घेतले म्हणतात. पण हे करत असताना लोक झोपले होते का? पळून गेला म्हणतात, मला खूप राग येतो. पण मी कुणाला बोलू तो पळून नेला नाही. तीन जणांनी व्यवस्थित व्हिसा काढला, आता फरार झाल्याच्या अफवा पसरवल्या जात आहेत.”“पोलिस घरी येतात आणि काहीही बोलतात. सारखे म्हणतात निलेश पळून गेला. पोलीस खोटं बोलतात. माझं कॅन्सरचं ऑपरेशन झालं, आठ दिवस झाले आम्हाला काहीच समजत नाही. माझी मुलं सुधरत होती. निलेशला राजकारणाचं वेड होतं, तर सचिन गेली ३५ वर्ष शिक्षक आहे. मी त्यांची आई आहे, मी खोटं का बोलेन? सर्वजण त्याला फसवत आहेत,” असं कुसुम घायवळ म्हणाल्या..त्याच्या कपाळावर काय ‘गुंड’ लिहिलं आहे का?त्या पुढे म्हणाल्या, “मित्रांच्या संगतीमुळे निलेश थोडा गुन्हेगारीकडे वळला होता, पण त्यातून बाहेर पडला. सगळं नीट सुरू होतं. सोनेगावातून दोघांपैकी एकाला निवडणूक लढवायची होती. लोक त्याला गुंड म्हणतात, पण त्याच्या कपाळावर काय ‘गुंड’ लिहिलं आहे का? माझं लेकरू गुंड नाही, तुम्हीच त्याला गुंड बनवलंत.”“निलेशला गुंड म्हटलं की माझ्या कानातून मुंग्या निघतात. तो सुशिक्षित आहे, चांगले विचार असलेला आहे,” असंही त्या म्हणाल्या..दररोज दारात पोलिस उभे असतात“दररोज त्याच्यावर नवा गुन्हा दाखल होतो. मी वेडी झाली आहे. घरातील मुलींनाही शाळेत जाता येत नाही, कारण दररोज दारात पोलीस उभे असतात. त्याला ‘निल्या’ म्हणतात, मला ते नाव आवडत नाही. मी त्याचं नाव ‘निलेश’ ठेवलं आहे,” असं कुसुम घायवळ शेवटी म्हणाल्या. त्या एका वृत्तवाहिनीशी बोलत होत्या..Who is Nilesh Ghaywal : अशी झाली होती नीलेश घायवळच्या गुन्हेगारी साम्राज्याची सुरुवात, पुण्याच्या डॉनवर पहिला गुन्हा कधी व कुठे नोंदवला गेला होता?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.