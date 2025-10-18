Nilesh ghaywal: नीलेश घायवळ टोळीने महिला उद्योजिकेकडून ४४ लाख उकळले, जीवे मारण्याची दिली धमकी, खंडणीचा धंदा उघड!

पुणे, ता. १८ ः कर्वेनगर, शिवणे भागातील एका नामवंत शाळेतील विद्यार्थ्यांना खाद्यपदार्थ, तसेच वाहतूक सेवा पुरविणाऱ्या खासगी कंपनीतील संचालक महिलेला धमकावून नीलेश घायवळ, त्याचा भाऊ सचिन आणि साथीदारांनी ४४ लाखांची खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी घायवळसह १३ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संचालक महिलेने याबाबत वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. .तिने दिलेल्या फिर्यादीनुसार बापू कदम, नीलेश घायवळ, सचिन घायवळ, पप्पू दळवी, अभी गोरडे, दीपक आमले, बाबू वीर, अमोल बंडगर, बाबू पिसाळ, अमोल लाखे, संदीप फाटक, बबलू गोळेकर, बबलू सुरवसे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली. .गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यामधील कदम हा एका शाळेतील क्रीडा शिक्षक आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार यांची भागीदारीत एक कंपनी आहे. कंपनीकडून कर्वेनगर, शिवणे भागातील नामवंत शाळेतील विद्यार्थ्यांना अन्नपदार्थ, तसेच वाहतूक सुविधा पुरविली जाते. व्यवसायातून त्यांची कर्वेनगर भागातील एका शाळेत क्रीडा शिक्षक म्हणून काम करणारा बापू कदम याच्याशी ओळख झाली होती. ‘माझी कोथरूड भागात डेअरी आहे. शाळेतील उपाहारगृहात दूध आणि पनीर पुरवठा करण्याचे काम मला द्या. माझ्याकडून पनीर, दूध खरेदी करा’, असे कदमने त्यांना सांगितले. .दरम्यान, कदम याचा गुन्हेगारी टोळीशी संबंध असल्याची माहिती महिलेला मिळाली होती. त्यानंतर कदमच्या खात्यात महिलेने २२ लाख दोन हजार रुपये वेळोवेळी पाठविले. मात्र, त्याने पनीर, दूध पुरवठा केला नाही. त्यामुळे महिलेने बाहेरून पनीर, दूध खरेदी करून शाळेतील उपाहारगृहाला पुरविले. .जानेवारी २०२५ मध्ये महिलेने कदमची भेट घेतली.‘ तेव्हा मी नीलेश घायवळ टोळीसाठी काम करत असून, घायवळचा भाऊ सचिन हा क्रीडा शिक्षक आहे. शाळेतील उपाहारगृहासाठी आमच्याकडून दूध, पनीर खरेदी करावे लागेल. अन्यथा तुमचा व्यवसाय बंद पाडू’ अशी धमकी कदमने महिलेला दिली. त्यानंतर महिला मोटारीतून शाळेच्या परिसरातून निघाली होती. त्यावेळी कदमने मोटार अडविली. त्यावेळी दुसऱ्या मोटारीतून नीलेश घायवळ, त्याचा भाऊ सचिन आणि साथीदार उतरले. .घायवळचा भाऊ सचिन याने धमकावले. ‘तुन्हाला जिवंत राहायचे नाही का ?’, अशी धमकी देऊन लवकर खात्यात पैसे जमा करा, असे सांगितले. त्यानंतर महिलेने घाबरून पुन्हा २२ लाख रुपये बँक खात्यात जमा केले. त्यानंतर त्यांना कदम याची कोथरूडमध्ये डेअरी नसल्याची माहिती समजली. त्यामुळे महिलेने नुकतीच पोलिसांकडे तक्रार दिली, असे फिर्यादीत नमूद आहे. .नीलेश घायवळविरुद्ध आतापर्यंत सात गुन्हे ः कोथरूड गोळीबार प्रकरणात पसार असलेल्या नीलेश घायवळवर आतापर्यंत सात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. खंडणी, सदनिका बळकावल्या, अपहरण अशा प्रकारचे गुन्हे घायवळ आणि त्यासाथीदारांवर दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.