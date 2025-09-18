पुणे

Pune Crime : पुण्यात मध्यरात्री घायवळ गँगचा धुमाकूळ; गोळीबारात एक जण गंभीर जखमी, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Pune Crime : कोथरूडच्या शिंदे चाळी जवळ हा गोळीबार झाला असून घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले.या व्यक्तीच्या व्यक्तीच्या मानेला आणि मांडीला गोळी लागल्याची माहिती मिळत आहे.
  1. पुण्यातील कोथरुडमध्ये निलेश घायवळ गँगमधील पाच जणांनी मध्यरात्री गोळीबार केला.

  2. प्रकाश धुमाळ यांच्यावर तीन राउंड फायर झाले, त्यात ते गंभीर जखमी झाले.

  3. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होऊन तपास सुरू केला असून परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

पुण्यातील कोथरुडमधून धक्कादायक घटना समोर आली आहे. निलेश घायवळ गॅंगमधील पाच जणांनी मध्यारात्री कोथरुडमध्ये गोळीबार केला, यात एक जण गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. पोलिस प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

