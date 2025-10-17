पुणे

Nilesh Ghaywal : गुंड निलेश घायवळच्या अडचणी वाढल्या; 'या' प्रकरणात आणखीन एक गुन्हा दाखल, दहा सदनिका सील करण्याचेही आदेश

Nilesh Ghaywal in Trouble Again : निलेश घायवळ विरोधात ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. अशातच आता त्याच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घायवळला चारही बाजूंनी घेरण्याचा पुणे पोलिसांचा प्रयत्न आहे.
Nilesh Ghaywal Case: कोथरुड गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपी निलेश घायवळच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्याच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर समाजात भीती पसरवणारे व्हिडिओ पोस्ट केल्याबद्दल हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे घायवळ सध्या फरार आहे. पुणे पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत.

