Nilesh Ghaywal : गुंड निलेश घायवळच्या अडचणी वाढल्या; 'या' प्रकरणात आणखीन एक गुन्हा दाखल, दहा सदनिका सील करण्याचेही आदेश

Nilesh Ghaywal Case: कोथरुड गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपी निलेश घायवळच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्याच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर समाजात भीती पसरवणारे व्हिडिओ पोस्ट केल्याबद्दल हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. महत्त्वाचे म्हणजे घायवळ सध्या फरार आहे. पुणे पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, निलेश घायवळने गेल्या काही दिवसांत Instagram आणि facebook या सोशल मीडियावर भीती दाखवणारे रिल्स आणि पोस्ट टाकल्या आहेत. याद्वारे दहशत पसरण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून करण्यात आला आहे. याप्रकणरणी आता कोथरुड पोलिसांनी त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हेगारी कारवायांना प्रोत्साहन देणे, चिथावणी देत दहशत माजवणे, असे गुन्हे त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आले आहेत..Nilesh Ghaywal : निलेश घायवळ आता इंटरनॅशनल क्रिमिनल, पुणे पोलिसांनी टाकला मोठा डाव; इंटरपोल घेणार शोध, 'ब्लू कॉर्नर' नोटीस जारी... .याशिवाय गुंड निलेश घायवळच्या ताब्यातील दहा सदनिका सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोथरूड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका अपार्टमेंटमधील 10 सदनिकावर घायवळने बेकायदेशीर ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. सदनिका भाड्याने देऊन त्यातून पैसे कमवण्यात येत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या सदनिका खाली करू सील करण्याचा आदेश पोलीस आयुक्तांनी दिले आहेत..महत्त्वाचे म्हणजे निलेश घायवळचा मुलगा सध्या विदेशा शिकतो आहे. त्याचे शैक्षणिक शुल्क कसे भरले? याच तपासही पोलीस करणार आहे. पुणे पोलिसांनी संबंधित विद्यापीठाशी तसा पत्रव्यवहार केला आहे. विदेशात उच्च शिक्षणासाठी गेलेल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी कुख्यात गुंड निलेश घायवळने नेमकी किती शुल्क भरले आणि कोणत्या माध्यमातून भरले याची माहिती पुणे पोलीस घेत आहेत..Nilesh Ghaywal: "निवडणुकीत उभं राहायचं होतं म्हणून विरोधकांनी कट रचला!"; निलेश घायवळच्या आईचा गौप्यस्फोट.यापूर्वी निलेश घायवळ विरोधात ब्लू कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तसेच त्याच्या कोथरुडयेथील घरावर छापेमारी करत घर सील करण्यात आलं आहे. अशातच आता त्याच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने तो आणखी अडचणीत आला आहे. एकंदरितच घायवळला चारही बाजूंनी घेरण्याचा पुणे पोलिसांचा प्रयत्न आहे.