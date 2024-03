Nilesh Lanke: "साहेब सांगतील तो आदेश"; पवारांसोबत झालेल्या पत्रकार परिषदेत लंके स्पष्टच बोलले

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पारनेरचे आमदार निलेश लंके यांनी आज शरद पवार यांची पुण्यातील कार्यालयात जाऊन भेट घेतली. या ठिकाणी शरद पवारांसह त्यांची पत्रकार परिषदही पार पडली. यानंतर त्यांनी कोविड काळात केलेल्या कामावर आधारित एका पुस्तकाचं प्रकाशन पवारांच्या हस्ते पार पडलं.

यावेळी अजित पवारांसोबत असलेले लंके शरद पवार गटात प्रवेश करतील अशी चर्चा सुरु होती. पण लंकेंचा पक्ष प्रवेश झाला नाही. पण त्यांनी काही सूचकपणे संकेत दिले आहेत. (nilesh lanke says sharad pawar will say that is order for me he clearly indicates in press coference)