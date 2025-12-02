पुणे

Baramati Accident: निंबूतजवळ भीषण मोटार अपघात; २१ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू

Road Accident: नीरा-बारामती मार्गावरील निंबूत येथे मोटार अपघातात वडगाव निंबाळकरचा २१ वर्षीय आदित्य तानाजी चव्हाण ठार झाला. अपघातात सहप्रवासी जखमी झाला असून तपास सुरू असून पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
वडगाव निंबाळकर : नीरा- बारामती मार्गावर निंबूत (ता. बारामती) येथील मोटार अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाला. सोमवारी (ता. १) सकाळी साडेआठच्या सुमारास ही घटना घडली.

