Nimgaon Khandoba: निमगाव खंडोबाच्या दर्शनासाठी भाविकांचा जनसागर! सोमवती अमावस्येला १ लाख भक्तांची हजेरी

दावडी : खेड तालुक्याचे श्रद्धास्थान आणि अखंड महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या श्री क्षेत्र निमगाव खंडोबा येथे सोमवती अमावस्या यात्रा मोठ्या भक्तिभावात आणि उत्साहात साजरी झाली. दिवाळीच्या सुट्ट्यांची पर्वणी साधत राज्याच्या विविध भागांतून भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. दिवसभरात सुमारे १ लाख भाविकांनी खंडोबाचे दर्शन घेतले. टाळमृदंगाचा गजर, भंडाऱ्याची उधळण आणि ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’च्या जयघोषाने संपूर्ण मंदिर परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सोमवती अमावस्यानिमित्त पहाटे खंडोबा देवाची विधिवत पूजा करण्यात आली. सकाळी सहा वाजता आरती झाल्यानंतर साडेनऊ वाजता देवाची पालखी टाळमृदंगाच्या गजरात भीमा नदीवरील शाही स्नानासाठी रवाना झाली. पालखी मार्गावर भाविकांनी दर्शनासाठी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी कागदी फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. पालखी सोहळ्यामुळे परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले होते..सकाळी अकरा वाजता भीमा नदीतीरावर खंडोबा देवाला विधिवत शाही स्नान घालण्यात आले. त्यानंतर महाआरती करण्यात आली. यावेळी भाविकांनी भंडाऱ्याची उधळण करीत पारंपरिक पद्धतीने तळी-भंडारा केला. ‘सदानंदाचा येळकोट’ आणि ‘जय मल्हार’च्या जयघोषाने भीमा नदीचा परिसर दुमदुमून गेला. शाही स्नानाचा सोहळा पाहण्यासाठी नदीतीरावर भाविकांचा जनसागर लोटला होता..सोमवती अमावस्येनिमित्त आयोजित धार्मिक कार्यक्रमांना भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यात्रा उत्सव शांततेत व उत्साहात पार पाडण्यासाठी समस्त खांदेकरी, मानकरी, पुजारी, सेवेकरी आणि ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले. जय मल्हार यात्रा व्यवस्था मंडळाच्या वतीने भाविकांच्या सोयीसाठी आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली होती..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.दरम्यान, दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना राजगुरुनगर ते निमगाव या रस्त्यावरील खड्ड्यांचा मोठा त्रास सहन करावा लागला. ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना वाहने चालवताना कसरत करावी लागली. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या या तीर्थक्षेत्राकडे जाणाऱ्या रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी भाविकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.