Purandar International Airport: तब्बल २७०० एकर जागेची संमतिपत्रे, पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भूसंपादनाचा ‘पुणे पॅटर्न’

Purandar International Airport Land Acquisition: छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदरमधील ९०% जमीनधारकांनी संमती दर्शवून पुणे पॅटर्नद्वारे ऐतिहासिक भूसंपादनाला गती दिली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी मोजणीपूर्वी भूसंपादनास सात गावांतील ९० टक्के जागा मालकांनी संमतिपत्रे सादर केली आहेत. गुरुवारी अखेरच्या दिवसांपर्यंत भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या एकूण तीन हजार एकर क्षेत्रापैकी दोन हजार ७०० एकर जमिनींची संमतिपत्रे प्रशासनाकडे दाखल झाली आहेत. प्रथमच प्रकल्पासाठी भूसंपादन करताना अशा पद्धतीने संमतिपत्रे घेण्याचा ‘पुणे पॅटर्न’ या निमित्ताने सुरू झाला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

