पुणे

Nira Dam Water : नीरा खोऱ्यातील पाणीसाठा चिंताजनक

जून महिना संपला तरी पावसाला सुरवात झाली नसल्याने भोर तालुक्यातील भाटघर व नीरा देवघर धरणातील पाणी पाणीसाठ्यात वाढ झाली नाही.
Nira Dam water

Nira Dam water

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिर्डोशी - जून महिना संपला तरी पावसाला सुरवात झाली नसल्याने भोर तालुक्यातील भाटघर व नीरा देवघर धरणातील पाणी पाणीसाठ्यात वाढ झाली नाही. मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी भाटघर धरणात ७.७५ टक्के (१.८२ टीएमसी); तर नीरा देवघरमध्ये ८.९२ टक्के (१.०४ टीएमसी) पाणी साठा उपलब्ध आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही धरणातील विसर्ग बंद आहे.

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