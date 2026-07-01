Nira Dam Water : नीरा खोऱ्यातील पाणीसाठा चिंताजनक

हिर्डोशी - जून महिना संपला तरी पावसाला सुरवात झाली नसल्याने भोर तालुक्यातील भाटघर व नीरा देवघर धरणातील पाणी पाणीसाठ्यात वाढ झाली नाही. मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी भाटघर धरणात ७.७५ टक्के (१.८२ टीएमसी); तर नीरा देवघरमध्ये ८.९२ टक्के (१.०४ टीएमसी) पाणी साठा उपलब्ध आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही धरणातील विसर्ग बंद आहे..यावर्षी दोन- चार पाऊस सोडले तर पावसाला अजून सुरुवात झाली नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यातच पावसाने सुरुवात केली होती. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा दोन्ही धरणातील पाणीसाठा खुपच अल्प प्रमाणात आहे. गेल्यावर्षी आजअखेर भाटघर धरणात ४६.९८ टक्के; तर नीरा देवघर धरणात ३६.५२ टक्के भरले होते..गेल्यावर्षी पेक्षा भाटघरमध्ये ३९.२३ टक्के; तर नीरा देवघरमध्ये २७.६० टक्के जास्तीचा साठा उपलब्ध आहे. मात्र, यंदा पाऊसच झाला नसल्याने जून अखेरही धरणे कोरडीच दिसत आहेत. नीरा देवघर धरण पाणलोट क्षेत्रात ९२ मिलिमीटर; तर भाटघर धरण पाणलोट क्षेत्रात ८४ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. गेल्यावर्षी दोन्ही धरणे १५ ऑगस्टपूर्वीच भरली होती..१०.७३ टक्केच साठा शिल्लकनीरा खोऱ्यातील भाटघर, नीरा देवघर, वीर व गुंजवणी ही चार धरणे मिळून १०.७३ टक्केच (५.१८ टीएमसी) पाणीसाठा शिल्लक आहे. तुलनेत गेल्या वर्षी जूनअखेर ५०.६३ टक्के (२४.४७ टीएमसी) पाणीसाठा उपलब्ध होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.