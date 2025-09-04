Pune University : ‘एनआयआरएफ’ रॅंकिंगमध्ये पुणे विद्यापीठाची मोठी घसरण; सर्वोत्कृष्ठ संस्थांच्या क्रमवारीत ३७ वरून थेट....

पुणे - एकेकाळी ‘पूर्वेचे ऑक्सफर्ड’ म्हणून ओळखले जाणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची राष्ट्रीय पातळीवरील ‘राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क’ अहवालात यंदा मोठी घसरण झाली आहे. देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० संस्थांच्या क्रमवारीत गेल्यावर्षीपर्यंत (२०२४) ३७ व्या क्रमांकावर असणारे विद्यापीठ यंदा थेट ९१ व्या क्रमांकापर्यंत घसरले आहे. तर, देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० विद्यापीठांच्या क्रमवारीत विद्यापीठ ५६ व्या क्रमांकापर्यंत खाली आले आहे..केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्था, विद्यापीठे यांचे ‘राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्क’ (एनआयआरएफ) गुरुवारी जाहीर केले. ‘एनआयआरएफ’ क्रमवारीत पुणे विद्यापीठाची सलग सहाव्या वर्षी देखील मोठी घसरण झाल्याचे दिसून येते. या क्रमवारीत पुण्यातील खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांनी पुणे विद्यापीठाच्या पुढे बाजी मारली आहे..पुण्यातील सिंबायोसिस इंटरनॅशनल विद्यापीठाने देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० संस्थांमध्ये (ओव्हरऑल) ४० व्या, तर भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेने (आयसर) ५५ व्या आणि डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाने ७१ व्या क्रमांकावर स्थान मिळविले आहे.गेल्यावर्षी (२०२४) पुणे विद्यापीठ देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० संस्थांच्या क्रमवारीत ३७ व्या, तर देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० विद्यापीठांच्या क्रमवारीत २३ व्या क्रमांकावर होते. गेल्यावर्षी ‘एनआयआरएफ’मध्ये नव्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक राज्य विद्यापीठे जाहीर करण्यात आली होती..या क्रमवारीत सर्वोत्कृष्ट ५० सार्वजनिक राज्य विद्यापीठांमध्ये पुणे विद्यापीठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. यंदा या क्रमवारीतही पुणे विद्यापीठाची घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. यंदा सार्वजनिक राज्य विद्यापीठाच्या क्रमवारीत पुणे विद्यापीठ ११ व्या क्रमांकावर आहे.देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० शिक्षण संस्थांच्या क्रमवारीत राज्यातील मुंबईमधील पाच, पुण्यातील चार आणि नागपूरमधील एक अशा एकूण १० संस्थांचा समावेश आहे. यंदा ‘एनआयआरएफ’मध्ये सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्था, विद्यापीठे, महाविद्यालये, संशोधन संस्था, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय, दंतवैद्यकीय, विधी, कृषी आणि प्लॅनिंग, कृषी आणि अलाइड सेक्टर, इनोव्हेशन, मुक्त विद्यापीठे, कौशल्य विद्यापीठे आणि सार्वजनिक राज्य विद्यापीठे, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स अशा १७ गटात क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. रॅंकिंगमधील क्रमवारी ठरविताना संशोधन, सर्वसमावेशकता, पदवीधारकांचे निकाल, शिक्षण असे काही निकष पाहिले जातात..‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची राष्ट्रीय संस्थात्मक रँकिंग फ्रेमवर्कमध्ये झालेल्या घसरणीकडे प्रशासनाने लक्ष वेधले आहे. विद्यापीठाची कामगिरी सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ही कामगिरी सुधारण्यासाठी विद्यापीठामार्फत सकारात्मक पावले उचलण्यात येतील. प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, विद्यापीठाचे एफएसआर आणि संशोधन यात लक्षणीयरित्या सुधारणा होईल.’- डॉ. सुरेश गोसावी, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.पुणे विद्यापीठाची घसरण होण्याची कारणे -विद्यापीठाने या घसरणीचे मुख्य कारण प्राध्यापकांच्या संख्येत झालेली घट असल्याचे म्हटले आहे.गेल्या एक-दोन वर्षांत अनेक ज्येष्ठ प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत. याचा थेट परिणाम रँकिंगमधील महत्त्वाच्या घटकांपैकी एक असलेल्या विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरावर (एफएसआर) झाला आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार सुरू केलेल्या नवीन अभ्यासक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तरावर ताण वाढला आहे.निवृत्त झालेले प्राध्यापक हे उत्कृष्ट संशोधक असल्यामुळे, त्यांच्या निवृत्तीमुळे विद्यापीठाच्या संशोधन प्रकाशनांच्या संख्येत घट झाली आहे. .‘एनआयआरएफ’ रॅंकिंगमधील गेल्या काही वर्षांतील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची कामगिरी -(वर्षानुसार विद्यापीठाची कामगिरी रॅंकिंगमध्ये)वर्ष : देशातील एकूण कामगिरीत क्रमवारी (ओव्हरऑल) : देशातील सर्वोत्कृष्ट १०० विद्यापीठांमधील क्रमवारी २०२५ : ९१ : ५६२०२४ : ३७ : २३२०२३ : ३५ : १९२०२२ : २५ : १२२०२१ : २० : ११२०२० : १९ : ०९२०१९ : १७ : १०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.