Electric Shock Death : दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी विजेच्या शॉकने गावडे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

निरगुडसर : धुतलेले कपडे वाळत टाकण्यासाठी गेलेल्या ३७ वर्षीय रेखा संदीप गावडे यांचा वीजेचा शॉक बसून मृत्यू झाला पण त्यांना वाचवण्यासाठी गेलेले त्यांचे दीर नारायण गावडे मात्र बचावले,वीज पुरवठा खंडित केल्याने एक जीव वाचला ही घटना दिवाळी सणाच्या पहिल्याच दिवशी शुक्रवार (ता.१७)रोजी सकाळी १० वाजता घडली,या घडलेल्या घटनेने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. .जवळे येथील गावठाणात गावडे कुटुंब राहत आहे,तीन भावांच कुटूंब,एकत्रित कुटुंब आणि दिवाळीचा पहिला दिवस या कुटुंबासाठी आजचा दिवस ब्लॅक फ्रायडे ठरला,दिवाळीच्या वसुबारस या पहिल्या दिवशी सकाळी रेखा गावडे नेहमी प्रमाणे सकाळी दहा वाजता धुतलेले कपडे घराच्या मागील बाजूस तारेवर धुतलेले कपडे वाळत टाकण्यासाठी गेल्या असता तारेवर वीजप्रवाह आल्याने जोरदार विजेचा शॉक बसला हा प्रकार त्यांचे दीर नारायण गावडे यांनी पाहिला ते तात्काळ मदतीसाठी धावले परंतु त्यांनाही विजेचा झटका बसला परंतु विजेचा प्रवाह खंडित केल्याने यातून नारायण गावडे बचावले पण विजेचा जोरदार झटका बसलेल्या रेखा गावडे यांना पारगाव येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले परंतु डॉक्टरांनी पुढील उपचारांसाठी मंचर ग्रामीण उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात सांगितले..Ajit Pawar News: ‘नुसतं मंत्रालयात बसून काही समजत नाही’ | Pune, Tanpura Bridge, PMC | Sakal News .रुग्णालयात आल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.या घटनेमुळे गावडे कुटुंबासह संपूर्ण जवळे गावावर शोककळा पसरली आहे.रेखा गावडे यांचा मुलगा अकरावी आणि मुलगी आठवी वर्गात शिक्षण घेत आहेत.आज सर्वांना सुट्टी असल्याने सर्वांच्या समोर हा प्रकार घडल्याने अचानक दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. ..गुरुवारी सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्याने वीज प्रवाहात काही तरी बिघाड होऊन वीज प्रवाह तारेत उतरला असावा यामुळे ही घटना घडली अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.