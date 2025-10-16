पुणे

Nirgudasur Leopard News : निरगुडसरमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ; नागरिकांची वनविभागाकडे तातडीने पिंजरे लावण्याची मागणी

The Fierce Encounter: Dog Fights for Life : निरगुडसर येथील वळसेमळ्यात रात्री ९ वाजता बिबट्याने एका राखणदार कुत्र्यावर हल्ला करून त्याला उचलून नेले, पण कुत्र्याने जोरदार प्रतिकार केल्याने बिबट्याला पळून जावे लागले, या घटनेसह आणखी दोन ठिकाणी बिबट्याचे दर्शन झाल्याने नागरिकांनी वनविभागाकडे तातडीने पिंजरे लावण्याची मागणी केली आहे.
Leopard Attack on a dog in Nirgudasur. Multiple sightings reported. Residents demand immediate Forest Cage installation. Nirgudasur Dog survived the attack.

Sakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडस : राखणदार कुत्र्याला बिबट्याने शिकार करून उचलून नेले परंतु कुत्र्याने बिबट्याचा प्रतिकार केल्याने बिबट्याला कुत्रे सोडून पळ काढावा लागला ही घटना निरगुडसर येथील वळसेमळा येथे बुधवार (ता.१५) रोजी नऊ वाजता घडली निरगुडसर परिसरात आणखीन दोन ठिकाणी बिबट्याचे दर्शन घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे,त्यामुळे वनविभागाने मेल्यावर ५० पिंजरे लावण्यापेक्षा जिवंतपणीच दोन तीन पिंजरे लावावे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

