Nirgudasur Leopard News : निरगुडसरमध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ; नागरिकांची वनविभागाकडे तातडीने पिंजरे लावण्याची मागणी

निरगुडस : राखणदार कुत्र्याला बिबट्याने शिकार करून उचलून नेले परंतु कुत्र्याने बिबट्याचा प्रतिकार केल्याने बिबट्याला कुत्रे सोडून पळ काढावा लागला ही घटना निरगुडसर येथील वळसेमळा येथे बुधवार (ता.१५) रोजी नऊ वाजता घडली निरगुडसर परिसरात आणखीन दोन ठिकाणी बिबट्याचे दर्शन घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे,त्यामुळे वनविभागाने मेल्यावर ५० पिंजरे लावण्यापेक्षा जिवंतपणीच दोन तीन पिंजरे लावावे अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. .निरगुडसर येथील वळसेमळ्यात कैलास दगडू वळसे यांच्या कुत्र्यावर बुधवारी रात्री नऊ वाजता बिबट्याने झडप मारली आणि उचलून नेले परंतु कुत्र्याने जोरदार प्रतिकार केल्याने घराच्या काही अंतरावर बिबट्याला तोंडात धरलेला कुत्रा सोडून देण्याची वेळ आली,बिबट्याच्या हातून सुटताच कुत्र्याने धूम ठोकली आणि बिबट्याही पसार झाला..Crime News : मालेगावात मोठी कारवाई! टेलर तरुणाला आंध्र प्रदेश एटीएसकडून अटक; काय आहे व्हॉट्सॲप कनेक्शन?.निरगुडसर येथील भराडी फाट्यावर असलेल्या वस्तीवर बुधवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता बिबट्याचे दर्शन झाले, त्यानंतर रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास नह्यारमळा येथे सुनील भेके यांच्या बंगल्याजवळ बिबट्याने पिंपळगाव - निरगुडसर रस्त्यावरून ऊसाच्या शेतात झेप मारली यावेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्या थांबून राहिल्या.अशा परिस्थितीमुळे निरगुडसर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे तरी वनविभागाने तातडीने पिंजरे लावावे अशी मागणी कैलास वळसे व प्रवीण वळसे पाटील यांनी केली आहे..१)लहान मुलांचा श्वास कोंडला.. बिबट्याच्या भीतीमुळे लहान मुलांना दिवसा सुद्धा मोकळ्या वातावरणात खेळता येत नाही बागडता येत नाही.कधी बिबट्या कुठून येईल सांगता येणार नाही,त्यामुळे मुलांना बंद घरात रहावे लागत असून त्यांचा श्वास अक्षरशा कोंडला आहे. २) बळीराजा धास्तावला:रात्री सोडा दिवसा जीव मुठीत धरून शेतात काम करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे,कुत्र्यांपेक्षा बिबट्याची संख्या वाढली असून शेतकरी भयभीत आहेत.शेताला पाणी देता येत नाही,खुरपणी करता येत नाही,आदी लागवडी कामे वेळेवर करता येत नाही त्यामुळे सरकारने बिबट्या बाबत नवीन धोरण आणणे गरजेचे आहे. ३)मनुष्य आणि बिबट्या संघर्ष अधिक तीव्र झाला असून वनविभाग सांगतोय बिबट्याशी मैत्री करा,बिबट्या पूर्वी शेळी ,मेंढी,वासरे यांच्यावर सर्रास हल्ला करत होता कुत्र्यावर हल्ला होतही नव्हता आता सर्वत्र कुत्रांवर हल्ले होऊ लागले असून राखणदार कुत्रा गायब होऊ लागला आहे अशातच बिबट्या लहान मुलांवर हल्ला करू लागला असून हे भयानक चित्र समोर येत आहे त्यामुळे सरकारने बिबट्याऐवजी माणसाला जपावे..