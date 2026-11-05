Leopard Attack: निरगुडसर मध्ये तरुणावर बिबट्याचा हल्ला

निरगुडसर : दुचाकीवरून घरी जात असताना निरगुडसर येथील थोरात मळ्यात आदित्य कैलास सुडके या युवकावर बुधवार (ता.०४) रोजी रात्री बिबट्याने हल्ला करून जखमी केले,या हल्ल्यात जखमी झालेल्या सुडके यांना तात्काळ मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करून उपचार करून घरी सोडण्यात आले आहे. .निरगुडसर परिसरात बिबट्याचा हल्ल्याची माहिती मिळाल्यानंतर मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी सुडके यांच्या घरी भेट देऊन त्यांची विचारपूस केली व घटनेची चौकशी केली.सदर ठिकाणी पिंजरा लावण्याच्या सूचना संबंधित वनरक्षक अश्विनी डफळ यांना दिल्या,त्यानुसार गुरुवार (ता.०५) रोजी वनविभागाकडून पिंजरा लावण्यात आला.दरम्यान,निरगुडसर येथील गणेश दांगट यांच्या गोठ्यावरही बिबट्याने हल्ला केला.या हल्ल्यात गोठ्यातील एका कालवडीचा मृत्यू झाला असून,दुसरी कालवड जखमी झाली आहे. महिन्याभरापूर्वी येथील कैलास सुडके यांच्या शेळी फॉर्ममध्ये बिबट्या शिरून बिबट्याने दोन शेळ्या ठार मारल्या होत्या यामध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते.या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले म्हणाले की, ऊसतोडीमुळे शेतातील लपण्याची ठिकाणे कमी होत असल्याने बिबटे मानवी वस्तीच्या जवळ येण्याची शक्यता असते त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतात काम करताना,जनावरांना चारा-पाणी देताना तसेच नागरिकांनी संध्याकाळी घराबाहेर पडताना विशेष खबरदारी घ्यावी.एकट्याने अंधारात जाणे टाळावे,.लहान मुलांना घराबाहेर एकटे सोडू नये आणि बिबट्या दिसल्यास त्याच्या जवळ जाण्याचा किंवा त्याला डिवचण्याचा प्रयत्न न करता तातडीने वनविभागाला माहिती द्यावी,असे आवाहन करण्यात येत आहे. फोटो खाली ओळ:निरगुडसर(ता.आंबेगाव):युवकावर बिबट्याने हल्ला केल्यानंतर वनविभागाकडून तातडीने गुरुवारी पिंजरा लावण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.