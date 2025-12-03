Ambegaon News : शेतकऱ्याचा मुलगा गाजविणार राज्यस्तरीय क्रिकेटचे मैदान!

निरगुडसर : शेतीतून वेळ मिळत नसल्याने मुलाच्या सरावासाठी शेतातच चार लाख रुपये खर्च करून उत्तम दर्जाचे पीच बनवले परंतु मुलाच्या सरावात अजिबात खंड पडून दिला नाही.मुलाला क्रिकेटर बनवायचे हे वडिलांचे स्वप्न असल्याने वयाच्या ८ व्या वर्षापासून प्रतिकला क्रिकेटचे धडे दिले आणि हे स्वप्न सत्यात उतरले. निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील कु.प्रतिक माऊली कडलक याची आंध्र प्रदेश(विजयवाडा) येथे होणाऱ्या १६ वर्षाखालील क्रिकेट स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झाली असुन त्याच्या निवडीने त्याच्यावर सर्व स्तरातून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. .प्रतीक कडलक याची ही दुसऱ्यांदा महाराष्ट्र संघात निवड झाली असून या अगोदर १४ वर्षाखालील गुजरात (राजकोट) येथील स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघात निवड झाली होती.७ डिसेंबर २०२५ पासून आंध्र प्रदेश(विजयवाडा) येथे बीसीसीआय आयोजित विजय मर्चंट ट्रॉफी ही स्पर्धा सुरू होत आहे,या स्पर्धेत प्रतिक मैदान गाजवणार आहे. प्रतीकला त्याच्या वडिलांकडून लहानपणापासूनच क्रिकेटचे बाळकडू मिळाले असून प्रतीकचे वडील ज्ञानेश्वर(माऊली) कडलक हे आंबेगाव तालुक्यासह पुणे जिल्ह्यात नावाजलेले क्रिकेटर म्हणून परिचित आहेत परंतु ते सध्या अधुनिक पद्धतीने शेती करतात त्यांना शेतीतून वेळ मिळत नसल्याने मुलाच्या सरावासाठी शेतातच चार लाख रुपये खर्च करून उत्तम दर्जाचे पीच बनवले पण मुलाच्या सरावात अजिबात खंड पडून दिला नाही..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .मुलाला क्रिकेटर बनवायचे हे त्यांचे स्वप्न असल्याने लहानपणापासूनच त्यांनी प्रतिक ला क्रिकेटचे धडे दिले,प्रतीक हा उत्तम फलंदाज व गोलंदाज असून तो सध्या उरुळीकांचन येथे इयत्ता ११ वी मध्ये सायन्स वर्गातून शिक्षण घेत आहे.त्याच्या या यशात सध्या हयात नसलेली त्याची आई स्वर्गीय अनिता कडलक यांचा मोलाचा वाटा आहे. वडील माऊली कडलक म्हणाले की,प्रतिकला वयाच्या ८ व्या वर्षापासून क्रिकेट खेळण्याचे धडे देण्यास सुरुवात केली,शेतीतून वेळ मिळत नव्हता म्हणून शेतातच चार लाख रुपये खर्च करून पीच बनवले पण सरावात खंड पडू दिला नाही.अखेर मुलाने माझे स्वप्न सत्यात उतरले याचा मला आनंद होत आहे.फोटो खाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.