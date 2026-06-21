Yoga for Healthy Aging : उरुळी कांचन निसर्गोपचार आश्रमाचा ‘योगा फॉर हेल्दी एजिंग’ अभियान यशस्वी

सुनील जगतापउरुळी कांचन : आंतरराष्ट्रीय योग दिन २०२६ निमित्त निसर्गोपचार आश्रम,उरुळी कांचन यांनी “योगा फॉर हेल्दी एजिंग” या आयुष मंत्रालयाच्या थीमनुसार महिनाभर व्यापक जनजागृती अभियान राबवले. जीवनशैलीजन्य आजार वाढत असताना योगाचा प्रतिबंधात्मक आणि जीवनशैली आधारित आरोग्यदृष्टिकोन समाजापर्यंत पोहोचवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.योगाच्या प्रसारासाठी आश्रमाच्या कार्याची दखल घेत त्यांना आंतर-मंत्रालयीन बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात आले,जिथे राष्ट्रीय व जागतिक स्तरावर योगाचा प्रसार कसा करावा यावर मार्गदर्शन करण्यात आले.या अभियानांतर्गत एकूण १६ विविध योग व आरोग्यविषयक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असून,यामधून १८,००० हून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होताना, ताय ची,हस्त योग,कर्मचारी वर्गासाठी चेअर योग,आरएसबी समूहासाठी डेस्कटॉप योग,७ दिवसीय व्याख्यानमाला तसेच साउंड मेडिटेशन सत्रांचा समावेश होता..दौंड,पेठ,तांबे वस्ती,एसआरसी केमिकल्स, बोरीऐंदी, झेड.पी.शाळा हिंगणगाव,ग्लोबल व्हिजन ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स (वाडेबोल्हाई),एंजल स्कूल,महात्मा गांधी स्कूल,अस्मिता इंग्लिश मीडियम स्कूल,सायरस पूनावाला स्कूल,उन्नती कन्याशाळा,स्वामी विवेकानंद स्कूल तसेच श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना येथे योग शिबिरे व जनजागृती उपक्रम राबविण्यात आले.या सर्व उपक्रमांचा समारोप २१ जून रोजी आयोजित “योग संगम” या भव्य कार्यक्रमाने झाला.या संपूर्ण अभियानाचे समन्वयन डॉ.समृद्धी व्यास यांनी केले.तसेच डॉ.भगवती मुखेडकर, जलींदर वाडेकर,तुषार जगदाळे आणि राहुल मेमाणे या योगाचार्यांनी मोलाचे योगदान दिले..कार्यक्रमात बोलताना डॉ.अभिषेक देविकार यांनी निरोगी वृद्धत्वासाठी योगाचे वैज्ञानिक महत्त्व स्पष्ट केले.वाढत्या जीवनशैलीजन्य आजारांच्या पार्श्वभूमीवर साधे योगाभ्यासही मोठा फरक घडवू शकतात असे सांगत त्यांनी “योग ३६५” ही संकल्पना अंगीकारण्याचे आवाहन केले..या उपक्रमांना डॉ.अमेय पुष्पराज व शंकर चौधरी (एचआर) आणि सतीश सोनावणे (प्रशासकीय अधिकारी) यांनी आयोजनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.डॉ.नारायण हेगडे,व्यवस्थापकीय विश्वस्त यांनी संपूर्ण टीमला प्रोत्साहन देत मानसिक आरोग्याच्या जपणुकीवर विशेष भर दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.