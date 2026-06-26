पुणे

लाच घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; आळंदीतील उपनिरीक्षक निलंबित

लाच घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; आळंदीतील उपनिरीक्षक निलंबित
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आळंदी, ता. २६ : इन्स्टाग्रामवर पैसे घेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याप्रकरणी आळंदी-दिघी वाहतूक विभागाचे पोलिस उपनिरीक्षक नितीन पांडुरंग बनकर यांना निलंबित करण्यात आले. कर्तव्यात कसूर आणि भ्रष्ट वर्तनामुळे पोलिस खात्याची प्रतिमा मलिन झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवड वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त विक्रांत देशमुख यांनी हा निलंबनाचा आदेश काढला. बनकर हे सध्या निगडी वाहतूक विभागात कार्यरत आहेत. २१ जून रोजी सोशल मीडियावर बनकर यांचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यामध्ये ते नागरिकांकडून पैसे घेताना दिसत होते. या व्हिडिओची दखल घेत प्रशासनाने ही कारवाई केली. निलंबन आदेशानुसार, बनकर यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कायदेशीर दंडाव्यतिरिक्त पैशांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निलंबन काळात त्यांना खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास मनाई करण्यात आली असून, दररोज पिंपरी-चिंचवड पोलिस मुख्यालयात हजेरी लावण्याचे बंधनकारक केले आहे. मुख्यालय सोडण्यापूर्वी त्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

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