Pune infrastructure Project: नितीन गडकरींची मोठी घोषणा! पुण्यातील पायाभूत सुविधांसाठी भूमिपूजन १५ दिवसांत, पुणे–नागपूर प्रवास फक्त साडेचार तासांत हाेणार..

पुणे: पुण्यातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पायाभूत सुविधांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केले जाणार आहे. पुण्याच्या चारही दिशांनी होणारी कोंडी सोडविण्यासाठी विविध रस्ते प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. पुण्यात सुमारे ५० हजार कोटीचे रस्ते प्रकल्प होणार असून, त्या कामांचे भूमिपूजन येत्या १५ दिवसांत होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली. .श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाची पाहणी करण्यासाठी गडकरी गुरुवारी (ता. १४) पुण्यात दाखल झाले. माध्यम प्रतिनिधीसाठी उपलब्ध केलेल्या बसमधूनच त्यांनी प्रवास केला. यावेळी त्यांनी पुण्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी पुण्यात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांचे रस्ते प्रकल्प राबविले जाणार असून, त्या विविध प्रकल्पाचे भूमिपूजन येत्या १५ दिवसात होतील, असे सांगितले..पुणे-अहिल्यानगर ५४ किमीचा उन्नत मार्ग : पुणे- अहिल्यानगर रस्त्यावरील वाहनांची प्रचंड संख्या लक्षात घेता, पुणे ते शिरूर दरम्यान ५४ किलोमीटरचा स्वतंत्र कॉरिडॉर विकसित होणार आहे. सुमारे ७, ५१५ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प प्रामुख्याने उन्नत स्वरूपाचा असेल. ज्यामुळे स्थानिक आणि महामार्गावरील वाहतूक वेगळी होऊन, कोंडी फुटण्यास मदत होईल. जवळपास ३१ किलोमीटरचा उड्डाणपूल असून, तो देशातील सर्वात लांब उड्डाणपुलांपैकी एक ठरू शकतो. अहिल्यानगर रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि पुणे ते शिरूर प्रवास जलद करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. रांजणगाव औद्योगिक क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होणार आहे..औद्योगिक पट्ट्याला दिलासातळेगाव- चाकण- शिक्रापूर या औद्योगिक पट्ट्यातील अवजड वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, पुणे-नाशिक महामार्गावरील नाशिक फाटा ते खेड दरम्यान ७,८०८ कोटी रुपये खर्चून दुमजली किंवा उन्नत मार्ग उभारला जाणार आहे. यामुळे चाकण एमआयडीसीकडे जाणारा वेळ निम्म्याने कमी होणार आहे..सोलापूर मार्ग आणि संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड मार्ग : हडपसर ते यवत या ३१ किलोमीटरच्या टप्प्यात पुणे-सोलापूर मार्गावर उन्नत मार्ग उभारण्याचा निर्णय झाला. तसेच, पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर हा १६,३१८ कोटी रुपयांचा नवीन 'ग्रीनफिल्ड' एक्सप्रेस-वे बांधला जाणार आहे. या महामार्गामुळे पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर दरम्यान अवघ्या दोन तासांत प्रवास करणे शक्य होईल.त्यामुळे पुण्याहून नागपूरला अवघ्या साडेचार तासांत पोचता येईल.