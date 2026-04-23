Nashik Highway News: पुणे–नाशिक महामार्गावरील पेठ, गायमुख, एकलहरे येथे अंडरपास-ओव्हरब्रिजला गडकरींची तातडीची मंजुरी

मंचर : पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर आंबेगाव तालुक्यातील सातगाव पठार व पेठ परिसरात नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, येथे अंडरपास किंवा ओव्हरब्रिज उभारण्याची मागणीबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्या आहेत..नवी दिल्ली येथे बुधवारी(ता.२२)गडकरी यांची भेट पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग समन्वयक दिलीप मेदगे यांच्यासह प्रमुख कार्यकर्त्यांनी घेतली.मेदगे म्हणाले'पेठ परिसरातून कारेगाव, भावडी, थुगाव, कुदळवाडी, कोल्हारवाडी, कुरवंडी, कोटमदरा व घोडेगाव या गावांतील सुमारे सात ते आठ हजार नागरिकांना दररोज पुणे–नाशिक महामार्ग ओलांडून प्रवास करावा लागतो. मात्र, सुरक्षित पर्याय नसल्याने नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्ता पार करावा लागत आहे. विशेषतः पेठ गावाच्या सुरुवातीच्या भागात पुण्याकडून येणाऱ्या भरधाव वाहनांमुळे यापूर्वी अनेक गंभीर अपघात घडले असून, पाच ते सहा जणांना जीव गमवावा लागला आहे.याशिवाय शेतकरी वर्गालाही मोठा धोका निर्माण झाला आहे. शेतीमाल बाजार समित्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ट्रॅक्टर व इतर वाहनांना हा महामार्ग ओलांडावा लागतो. त्यामुळे अपघाताची शक्यता अधिक वाढते."."भविष्यातील अपघात टाळण्यासाठी येथे अंडरपास किंवा ओव्हरब्रिज उभारणे अत्यावश्यक असल्याचे मेदगे यांनी गडकरी यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.दरम्यान, गायमुख व एकलहरे येथील पुलांच्या कामांना गती देण्याची तसेच तातडीने काम सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली. या दोन्ही ठिकाणी यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात अपघात झाले असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. तसेच तांबडेमळा येथे सुरू असलेल्या सर्व्हिस रोडच्या कामाची गती वाढवण्याबाबतही सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली..नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर दरम्यान प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोरच्या निविदा प्रक्रियेला गती देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करावी, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत मंत्री नितीन गडकरी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मेदगे यांनी दिली.या निर्णयामुळे पेठ,गायमुख व एकलहरे परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी आशा स्थानिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.