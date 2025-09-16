Nitin Gadkari : चाकण, मोशी वाहतूक कोंडी कायमची संपुष्टात येणार; केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी

मंचर - 'नाशिक फाटा ते राजगुरुनगर या १६ पदरी उन्नत मार्गाच्या निविदा गुरुवार (ता. २५) रोजी उघडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी जमीन अधिग्रहणासाठी शासकीय पातळीवर गती देण्यात आली आहे. उन्नत मार्गा झाल्यानंतर चाकण सह याभागातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायम स्वरूपी संपुष्टात येईल.' असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले..पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाचे समन्वयक दिलीप मेदगे यांनी खेड, आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यातील ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळासह पुणे येथे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. 'या भागातील वाहतूक कोंडी व पेठ, तांबडेमळा-मंचर, एकलहरे-कळंब (ता. आंबेगाव), नारायणगाव, आळेफाटा (ता. जुन्नर) येथे बाह्य वळणाच्या सुरुवातीला व शेवटी वारंवार अपघात व जीवितहानी होत आहे. ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत..या ठिकाणी उड्डाणपूल अथवा भूमीगत मार्ग तातडीने करण्याबाबत प्रशासनाला आदेश द्यावेत. नारायणगाव ते खोडद चौक येथील उड्डाणपूलाचे काम मंदगतीने सुरु आहे. त्या कामाला गती द्यावी.' अशी मागणी मेदगे यांनी केली..राष्ट्रीय महामार्गाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम म्हणाले, माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिलेल्या पत्रानुसार एकलहरे व तांबडेमळा येथे उड्डाणपूल मंजूर झाले असून, निविदा प्रक्रिया सुरु आहे. नारायणगाव ते खोडद चौक उड्डाणपूलाच्या कामाला गती दिली जाईल..नाशिकफाटा ते राजगुरुनगर हा रस्ता आठ पदरी जमिनीवर व उन्नत पुलावर्ती आठ पदरी असा एकूण १६ पदरी रस्ता होणार आहे. रस्त्याची मंजूर किंमत सात हजार ८२७ कोटी रुपये आहे. या ३० किलोमीटर मधील अंतरातील जमीन अधिग्रहणासाठी राज्य शासनाच्या वतीने गती देण्यात आली आहे.- संजय कदम, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.