Shirur Municipal Council: राष्ट्रवादीच्या दोन नगरसेविकांची माघार; भाजपच्या नितीन पाचर्णे यांची शिरूरच्या उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड

शिरूर : शिरूर नगर परिषदेतील भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते तथा नगरसेवक नितीन मच्छिंद्र पाचर्णे यांची आज अपेक्षेप्रमाणे उपनगराध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच नगरसेवकांनी सत्ताधारी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा पवित्रा घेतल्यानंतर भाजपच्या ११ नगरसेवकांनी सत्ताधारी गटाला पाठिंबा दिला होता. त्याचवेळी पाचर्णे यांची उपनगराध्यक्षपदी वर्णी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले होते. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या नगरपरीषदेच्या निवडणूकीत भाजपचे ११, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सात व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे पाच नगरसेवक निवडून आले होते. सत्तास्थापनेसाठी दोन्ही राष्ट्रवादींनी एकत्र येऊन 'शिरूर नगर परिषद गट' स्थापन केला होता. त्यातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे मितेश गादिया यांना उपनगराध्यक्षपदाची संधी मिळाली होती. दरम्यान, गेले वर्षभर दोन्ही राष्ट्रवादीत विविध कारणांनी गटांतर्गत राजकीय कलह वाढत गेला. .त्यातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पाच नगरसेवकांनी सत्ताधारी गटातून बाहेर पडण्याचा पवित्रा घेतल्याने नगर परिषदेतील सत्तेचा काटा दोलायमान होऊन अनेक घडामोडी घडल्या. अखेर आमदार माउली कटके, नगराध्यक्षा ऐश्वर्या पाचर्णे, भाजपचे तालुकाध्यक्ष राहुल पाचर्णे, नगर परिषदेतील गटनेते नितीन पाचर्णे व नगरसेवक अभिजीत पाचर्णे यांच्यातील चर्चेनंतर भाजपने सत्ताधारी आघाडीला पाठिंबा दिला. त्याचवेळी या दोन्ही गटातील १८ नगरसेवकांनी उपनगराध्यक्ष गादिया यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल केला व तो वीस मतांनी मंजूर झाल्याने गादिया यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते..रिक्त झालेल्या उपनगराध्यक्ष निवडीसाठी आज नगर परिषद कार्यालयात निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. राष्ट्रवादी व भाजप च्या गटाकडून नितीन पाचर्णे यांनी उपनगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या डॉ. सुनिता पोटे व स्वप्नाली जामदार यांनीही उमेदवारी अर्ज नेल्याने बिनविरोध निवडीची आशा धूसर झाली होती. दरम्यान, नितीन पाचर्णे यांनी विनंती केल्यानंतर डॉ. पोटे व जामदार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी नितीन पाचर्णे यांच्या उपनगराध्यक्ष निवडीची घोषणा केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांनी सभागृहाबाहेर फटाक्यांची आतषबाजी केली. 'छत्रपती शिवाजी महाराज की जय', 'महायुती झिंदाबाद', 'लोकनेते बाबूराव पाचर्णे साहेब अमर रहे', च्या घोषणांनी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला..उपनगराध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल प्रांताधिकारी विठ्ठल जोशी व नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील यांनी नितीन पाचर्णे यांचा प्रशासनाच्या वतीने सन्मान केला. भाजपचे तालुकाध्यक्ष राहुल पाचर्णे यांनी पुष्पहार घालून त्यांचा सत्कार केला. भाजपचे प्रदेश कार्यकारीणी सदस्य ॲड. धर्मेंद्र खांडरे, जिल्हा सरचिटणीस भगवानराव शेळके, तालुका संपर्क प्रमुख ॲड. बाबूराव पाचंगे, पुणे जिल्हा सैनिक बोर्डाचे माजी अध्यक्ष बी. जी. पाचर्णे, एकनाथ शेलार, अविनाश जाधव, केशव लोखंडे यांची शुभेच्छापर भाषणे झाली. नगरसेवक संतोष थेऊरकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सत्कारानंतर पाचर्णे यांची शहरातून ढोल - ताशाच्या गजरात मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी कार्यकर्त्यांनी गुलाल - भंडाऱ्याची मुक्त उधळण आणि फटाक्यांची आतषबाजी केली. मच्छिंद्र कटके, अमित गोते, जयेश शिंदे, प्रा. अशोक शेळके, कैलास सोनवणे, वर्षाताई काळे, जगदिष पाचर्णे आदी यावेळी उपस्थित होते..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...आम्ही नगरपरिषदेची निवडणूक स्वतंत्रपणे लढलो असलो तरी शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला विकासाबाबत कायम सहकार्य केले. गेले वर्षभर काही कारणास्तव विरोधात बसावे लागले तरीसुद्धा शहराचा विकास हाच ध्यास मानून काम करीत गेलो. दरम्यान, आमदार माऊली कटके, प्रसिद्ध उद्योगपती प्रकाश धारिवाल, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कंद व तालुकाध्यक्ष राहुल पाचर्णे यांचे नेतृत्वाखाली पुन्हा महायुती म्हणून एकत्र आलो आहोत. माझ्या उपनगराध्यक्ष निवडीने लोकनेते (स्व.) बाबूराव पाचर्णे यांनी पाहिलेले नगर परिषदेवरील संपूर्ण सत्तेचे स्वप्न साकार झाले.नितीन पाचर्णे, नवनिर्वाचीत उपनगराध्यक्ष, शिरूर नगर परिषद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.