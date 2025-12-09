NMMS Exam : एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेचे प्रवेशपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध; २ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसणार परीक्षेला!

पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (एनएमएमएस) २८ डिसेंबर रोजी होणार आहे. या परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे (हॉल तिकीट) परीक्षा परिषदेच्या ‘www.mscepune.in’ आणि ‘https://mscenmms.in/’ या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत..ही परीक्षा महाराष्ट्रात एकूण ७५८ केंद्रावर घेण्यात येणार असून परीक्षेसाठी राज्यातून १३ हजार ७८९ शाळा आणि एकूण दोन लाख ५० हजार ५४४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे विद्यार्थ्यांस उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांची असणार आहे. प्रवेशपत्रात विद्यार्थ्यांचे नाव, वडीलांचे नाव, आडनाव, आईचे नाव यामधील स्पेलिंग दुरुस्ती असल्यास तसेच जन्मतारीख, जात, आधारकार्ड आदींमध्ये दुरुस्ती असल्यास दुरुस्तीसाठी २७ डिसेंबरपर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगिनमध्ये ऑनलाइन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. .Scholarship Exam 2026: शिष्यवृत्ती परीक्षा २०२६; इयत्ता ५वी-८वी अर्ज भरण्यास १५ डिसेंबरपर्यंत मोठी मुदतवाढ!.कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण नावात बदल केला जाणार नाही. ऑनलाइन आलेल्या अर्जाव्यतिरिक्त टपाल, समक्ष अथवा ईमेल आदी कोणत्याही पद्धतीने पाठविलेल्या दुरुस्त्या तसेच दिलेल्या मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या दुरुस्ती अर्जांचा विचार केला जाणार नाही. या दुरुस्त्या परीक्षा झाल्यानंतर करण्यात येणार आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.