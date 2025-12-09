पुणे

NMMS Exam : एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेचे प्रवेशपत्रे ऑनलाइन उपलब्ध; २ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बसणार परीक्षेला!

Hall Ticket Download : एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेची प्रवेशपत्रे परीक्षा परिषदेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. विद्यार्थी तपशीलातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी शाळांना २७ डिसेंबरपर्यंत ऑनलाइन सुविधा देण्यात आली आहे.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (एनएमएमएस) २८ डिसेंबर रोजी होणार आहे. या परीक्षेसाठी प्रवेशपत्रे (हॉल तिकीट) परीक्षा परिषदेच्या ‘www.mscepune.in’ आणि ‘https://mscenmms.in/’ या संकेतस्थळावर  उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

