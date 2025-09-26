Pune Crime : पुण्यातील हिरेजडित दागिने हडप प्रकरणात कोलकत्यातील सराफाचा जामीन नाकारला, दोन साथीदार अद्याप फरार

पुणे : सराफाचे तब्बल दोन कोटी ८० लाख रुपयांचे हिरेजडित दागिने हडपल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या कोलकता येथील सराफ व्यावसायिकाचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. या गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असून, हडपलेले दागिने अद्याप हस्तगत करायचे आहेत; तसेच आरोपीचे दोन साथीदार व्यापारी अद्याप फरार आहेत, असे निरीक्षण नोंदवीत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आलोक पांडे यांनी हा आदेश दिला..दीनदयाळ पवनकुमार जोरा असे जामीन फेटाळलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्यासह त्याचे वडील पवनकुमार जोरा, भूपेश जैन (तिघे रा. कोलकता, पश्चिम बंगाल), विशाल फत्तेचंद पुनमिया (रा. मुंबई), हितेश फत्तेचंद पुनमिया (रा. पुणे) अशा पाच जणांविरोधात मालमत्तेचा अपहार, कट रचणे आदी कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत, सदाशिव पेठेतील एका सराफाने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. .Pune Crime : चाकणच्या खराबवाडीत प्रियकराच्या हल्ल्यात प्रेयसीचा मृत्यू, आरोपी अटकेत.जून २०२५ हा प्रकार घडला होता. विशाल पुनमिया व हितेश पुनमिया हे तक्रारदारांकडून हिरे व दागिने घेऊन अन्य व्यापाऱ्यांना विकत असत. जोरा याची कोलकत्यात सराफी पेढी असून, ते मोठ्या प्रमाणात दागिन्यांची खरेदी-विक्री करतात, असे आरोपींनी फिर्यादी यांना सांगितले. त्यानंतर विशाल पुनमियाने तक्रारदारांना फोन करून जोरा यांना अंगठी, दोन जोड बांगड्या व माळ असे दोन कोटी ८० लाख रुपयांचे हिऱ्याचे दागिने देण्यास सांगितले..त्यानुसार, तक्रारदारांनी जोरा यांना द्यावयाचे दागिने पुनमियाकडे दिले. मात्र, आठवडा उलटून गेल्यानंतरही पैसे मिळाले नाहीत, तसेच आरोपींनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. या गुन्ह्यात विश्रामबाग पोलिसांनी विशाल व हितेश पुनमिया आणि दीनदयाळ जोरा यांनी अटक केली आहे. त्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या दीनदयाळ जोराने जामिनासाठी अर्ज केला. त्याला सरकारी वकील अमर ननावरे व तक्रारदारांचे वकील अॅड. अंगद गिल यांनी तीव्र विरोध केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.