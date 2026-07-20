पुणे

Pune FDA: पुण्यात एफडीएची प्रयोगशाळा नसल्याने अडचण; यवत-दौंडमधील गुऱ्हाळांवर कारवाई, अहवाल उशिरा मिळाल्याने ४०० उत्पादकांवर संकट

Moshi FDA laboratory pending project Maharashtra: पुण्यात स्वतंत्र एफडीए प्रयोगशाळा नसल्याने गुळाच्या नमुन्यांचे अहवाल महिनोनमहिने रखडले; यवत-दौंडमधील जप्त साठा खराब होण्याची भीती, उत्पादकांचे भांडवल अडकले
Jaggery Producers Demand Faster FDA Reports After Seizures in Yavat and Daund

Jaggery Producers Demand Faster FDA Reports After Seizures in Yavat and Daund

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) भेसळीच्या संशयावरून यवत येथील गुऱ्हाळांमधून लाखो रुपयांचा गूळ जप्त केला आहे. मात्र, प्रयोगशाळेचा अहवाल मिळण्यास विलंब होत असल्याने हा साठा खराब होऊन व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

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