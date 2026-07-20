Pune FDA: पुण्यात एफडीएची प्रयोगशाळा नसल्याने अडचण; यवत-दौंडमधील गुऱ्हाळांवर कारवाई, अहवाल उशिरा मिळाल्याने ४०० उत्पादकांवर संकट

पुणे : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) भेसळीच्या संशयावरून यवत येथील गुऱ्हाळांमधून लाखो रुपयांचा गूळ जप्त केला आहे. मात्र, प्रयोगशाळेचा अहवाल मिळण्यास विलंब होत असल्याने हा साठा खराब होऊन व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.सध्या पुणे विभागातील अन्न व औषधांचे नमुने तपासणीसाठी मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळांमध्ये पाठवले जातात. पुण्यात ‘एफडीए’ची एकही स्वतंत्र प्रयोगशाळा नाही. विशेषतः मुंबईतील प्रयोगशाळेवर मोठा ताण असल्याने पुणे विभागातील अहवाल मिळण्यास दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लागतो. त्यामुळे, चांगल्या दर्जाचा गूळ उत्पादन करणारे उत्पादक भरडले जात आहेत. अहवाल मिळेपर्यंत जप्त केलेला गूळ विक्रीसाठी उपलब्ध होत नसल्याने व्यावसायिकांचे भांडवल अडकते तसेच गुळाचा दर्जा आणि गुणवत्ता टिकवून ठेवण्याचाही प्रश्न निर्माण होतो.गेल्या दीड महिन्यापासून पुण्याच्या ग्रामीण भागातील यवत, दौंड या भागात कारवाया सुरू आहेत. त्यामुळे, जवळपास ४०० गुऱ्हाळांवर परिणाम झाला आहे..उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार, तपासणी अहवालात भेसळ आढळली नाही, तरीही तोपर्यंत झालेल्या विलंबामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. साठवणूक, वाहतूक आणि इतर खर्च वाढत असून, बाजारभावातील चढ-उताराचाही फटका बसतो. त्यामुळे निर्दोष आढळलेल्या उत्पादकांना नुकसानभरपाई किंवा साठा तत्काळ मुक्त करण्याबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी होत आहे. याबाबत ‘एफडीए’चे सहआयुक्त दिगंबर भोगावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..मोशीतील प्रयोगशाळा अद्याप सुरू नाहीमोशी येथे ‘एफडीए’ची प्रयोगशाळा या वर्षी मार्चमध्ये कार्यान्वित होणार होती. मात्र, ती अद्याप सुरू न झाल्याने नमुने हे इतर जिल्ह्यांमध्ये तपासणीसाठी पाठवावे लागतात. ती कार्यान्वित झाल्यास तपासणी अहवाल वेळेत मिळून कारवाई अधिक प्रभावी व वेळेवर होण्यास मदत होईल..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.माझ्या गुऱ्हाळावर पंधरा दिवसांपूर्वी कारवाई करत नऊ लाखांपर्यंतचा आठ टन गूळ जप्त करून विक्रीस प्रतिबंधित केला आहे. आम्ही भेसळ करत नाही तसेच ‘एफडीए’चा परवानादेखील आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दहा ते बारा प्रकारचे परवाने मागितले, जे घेणे व व्यवसाय करणे कोणालाच शक्य नाही. आम्हाला मानक कार्यपद्धती ‘एफडीए’ने द्यावी, तसेच अहवाल लवकरात लवकर देऊन आमचे नुकसान टाळावे.- एक गूळ उत्पादक, केडगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.