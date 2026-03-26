पुणेकरांनो, इंधन तुटवडा नाही, गर्दी करू नका! पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचं आवाहन; राज्य सरकारनेही खरेदीबाबत दिले मोठे अपडेट

राज्यातील अनेक भागात सध्या पेट्रोल,डिझेलसाठी पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्याचं चित्र आहे. पुण्यातही अनेक पंपांवर गर्दी झाली आहे. सरकारकडून इंधन तुटवडा नसल्याचं आणि पुरेसा साठा आहे असं सांगण्यात आलं असलं तरीही पंपावर रांगा लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आता पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनकडून सर्व नागरिकांना गर्दी न करण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. पुरेसा इंधनसाठा असून इंधन पुरवठाही सुरळीत सुरू असल्याचं पुणे पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने सांगितलं. Maharashtra Fuel Update No Shortage Confirmed Dealers Ask Public to Stay Calm.पुणे आणि आसपासच्या भागात इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही. सर्व पेट्रोल पंपांवर नियमितपणे इंधन उपलब्ध करून दिले जात आहे आणि पुरवठा साखळी व्यवस्थित कार्यरत आहे. मात्र, सध्या घाबरून इंधन खरेदी करण्याच्या प्रवृत्तीमुळे मागणीत अनावश्यक वाढ होत आहे. या अचानक वाढलेल्या मागणीमुळे वितरण व्यवस्थेवर ताण येत असून, नागरिकांना तात्पुरती गैरसोय होऊ शकते असंही असोसिएशनच्या वतीने सांगण्यात आलं..युद्धामुळे संकट! केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेणार? PM मोदी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार, बोलावली बैठक.नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पुणे पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने आवाहन केलं की, नागरिकांनी अनावश्यक साठा करू नये. नेहमीच्या गरजेनुसारच इंधन खरेदी करा. तसंच पेट्रोल पंपावर कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करा आणि शिस्त पाळा असंही आवाहन केलं आहे. इंधन अखंडित पुरवठ्यासाठी आणि सुरळीत राहण्यासाठी आपल्या सहकार्याची मदत गरजेची असल्याचंही सांगितलं. .पेट्रोलसाठी सरसकट २०० रुपयांची मर्यादा नाही : राज्य सरकारसरकारने पेट्रोल खरेदीवर ₹२०० ची मर्यादा घातल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. सरकारने अशा प्रकारचा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. कोल्हापूर, जालना या ठिकाणी अफवा पसरल्याने पेट्रोल पंपांवर गर्दी झाली. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाने काही मर्यादा फक्त तात्पुरत्या स्वरूपात लागू केल्या. पेट्रोल खरेदीवर ₹२०० अशी स्थायी किंवा सार्वत्रिक मर्यादा लागू नाही असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय.