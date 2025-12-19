Chandrashekhar Bawankule : स्थानिक आघाड्यांचा राज्यात परिणाम नाही; मैत्रीपूर्ण लढतीचा निर्णय

पुणे - ‘स्थानिक पातळीवर आघाडी करण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने कुणाबरोबर आघाडी करावी, हा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्णय आहे. निवडणुकीसाठी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाबरोबर आघाडी केली म्हणजे महायुती म्हणून त्या पक्षाला राज्यातील सत्तेतील वाटेकरी होता येणार नाही. या प्रयोगाचा राज्यातील सत्तेवर कसलाही परिणाम होणार नाही,’ अशी स्पष्ट भूमिका महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी मांडली..पुणे पत्रकार प्रतिष्ठान आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघाकडून आयोजित कृतज्ञता समारंभानंतर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भाजप-शिवसेना युतीला पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये यश मिळेल, असे सांगत बावनकुळे म्हणाले, ‘दोन्ही महापालिकेत महायुतीचाच महापौर असेल. मित्रपक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसची गरज भासणार नाही..राष्ट्रवादी आणि आम्ही लढलो, तरी आमच्यात कटुता येणार नाही, याची पूर्ण काळजी घेतली जाणार आहे. स्थानिक पातळीवर सूचनाही केल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काम वेगळे आहे. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळाली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.मैत्रीपूर्ण लढतीचा निर्णय पक्षातील नेत्यांच्या समन्वय समितीच्या चर्चेतून झाला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड वगळता अन्य ठिकाणी राष्ट्रवादीबरोबर असेल. महायुती म्हणून एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांना पक्ष प्रवेश दिला जाऊ नये, अशी चर्चा झाली आहे. स्थानिक पातळीवर काही पक्ष प्रवेशाच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र, आता तशा घटना होणार नाहीत.’.‘भ्रष्टाचारासाठी केलेली चूक अमान्य’मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात सरकारकडून कोणालाही वाचवले जाणार नाही. त्यामुळे कारवाई होईलच. या प्रकरणात निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी केलेली चूक अक्षम्य आहे. ९० हजार ब्रास अवैधपणे उत्खनन केल्यामुळे मावळमधील तहसीलदारांवर कारवाई केली आहे.अनवधानाने झालेली चूक सरकार मान्य करेल. मात्र, भ्रष्टाचारासाठी केलेली चूक सरकार मान्य करणार नाही. महसूलमधील संघटनांनी अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालू नये, असेही बावनकुळे म्हणाले..बावनकुळे म्हणाले...माणिकराव कोकाटे यांनी सरकारच्या काळात कोणताही गैरप्रकार केलेला नाही.यापूर्वी घडलेल्या घटनांमुळे त्यांनी राजीनामा दिला आहे.साताऱ्यातील ड्रग्ज प्रकरणाशी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा संबंध नाही.माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना उपचाराची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.