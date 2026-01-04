पुणे

Uday Samant : शिवसेनेच्या मदतीशिवाय महापौर नाही; मंत्री उदय सामंत यांचा विश्‍वास

सामंत यांनी पुण्यात शनिवारी शिवसेनेचा प्रचाराचा नारळ फोडला, त्‍यावेळी ते बोलत होते.
uday samant

uday samant

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - ‘पुण्यात शिवसेना १२० जागा लढवत आहे. त्यापैकी दखल घेतली जाईल एवढे नगरसेवक निवडून येतील. शिवसेनेला विश्‍वासात घेतल्याशिवाय पुण्याचा महापौर होणार नाही,’ असा विश्‍वास शिवसेनेचे नेते मंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Bjp
uday samant
mayor
Campaign
pune municipal corporation election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com