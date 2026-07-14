पुणे

Pune News : हद्दीच्या वादावरून थांबली नागरिकांची अडवणूक! पोलिसांना आता कोणत्याही ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक

गुन्ह्याचे ठिकाण कोणत्याही पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येत असले, तरीही देशातील किंवा शहरातील कोणत्याही पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली जाऊ शकते.
Maharashtra Police

Maharashtra Police

sakal

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पुणे - गुन्हा घडल्यानंतर ‘आमच्या हद्दीत घटना घडलेली नाही, संबंधित पोलिस ठाण्यात जा’ असा सल्ला देत पीडितांची अडवणूक करण्याचे प्रमाण ताज्या घटनांवरून कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) नवीन तरतुदींनुसार, आता कोणत्याही पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक करणारी ‘झिरो एफआयआर’ ही कायदेशीर तरतूद सध्या तक्रारदारांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

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