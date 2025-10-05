MPSC 2025: खुल्या प्रवर्गाने परीक्षा द्यायची नाही का? ‘राज्य कर निरीक्षक’ पदासाठी शून्य जागा; विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) ‘महाराष्ट्र गट ब अराजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षा २०२५’ची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र, त्यात राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) पदासाठी तब्बल २७० हून अधिक जागा असून खुल्या प्रवर्गासाठी एकही जागा नाही. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. ‘खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी परीक्षा द्यायचीच नाही का?’ असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला..आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये सहाय्यक कक्ष अधिकारी (एएसओ) पदासाठी केवळ तीन जागा आहेत, त्याही ‘एमपीएससी’च्या कार्यालयासाठीच. राज्य कर निरीक्षक (एसटीआय) पदासाठी २७९ जागा आहेत, तर पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) पदासाठी ३९२ जागा आहेत..MPSC Exam: पूरस्थितीमुळे राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकला; एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची मागणी.या परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखांच्या घरात आहे. मात्र, त्या तुलनेत जाहीर झालेल्या जागा अत्यंत तुटपुंज्या आहेत. त्यामुळे ‘एसटीआय’मध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी जागा वाढविण्यात याव्यात. तसेच, जाहीर झालेल्या एकूण जागांची संख्या वाढवून ती दीड हजार करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांनी केली आहे..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले, ‘‘पीएसआय पदासाठी ३९२ जागा आहेत, पण जे खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार शारीरिक निकष किंवा वय मर्यादेमुळे ‘पीएसआय’साठी अपात्र ठरतात, त्यांच्यासाठी संपूर्ण जाहिरातीत ‘एएसओ’ आणि ‘एसटीआय’ मिळून केवळ दोनच जागा उपलब्ध आहे, तर लाखो विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करत आहेत. यामुळे इतक्या प्रचंड स्पर्धेत खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांनी टिकायचे कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.’’.‘एसआर’ पदाच्या शून्य जागाजाहिरातीमध्ये दुय्यम निबंधक (एसआर) या महत्त्वाच्या पदासाठी सलग दुसऱ्या वर्षी शून्य जागा ठेवल्या आहेत. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे हजारो विद्यार्थी या पदासाठी तयारी करतात. मात्र, सलग दोन वर्षांपासून या पदाच्या जागा जाहिरातीत समाविष्ट न करणे हे अत्यंत निराशाजनक आहे. त्यामुळे जाहिरातीमध्ये ‘एसआर’ पदाचाही समावेश करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली..सरकारने आणि आयोगाने विद्यार्थ्यांची मागणी गांभीर्याने घ्यावी. त्वरित या पदांची संख्या वाढवावी आणि खुल्या प्रवर्गासह सर्व प्रवर्गातील जागांचे योग्य वितरण करावे, जेणेकरून संयुक्त परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला न्याय मिळेल.- एक विद्यार्थी.CET 2025 : आता केंद्रांपर्यंत जाणे हीच ‘परीक्षा’, सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांना फटका.पीएसआयसाठी शारीरिक निकषांमुळे मी अपात्र ठरतोय. माझ्यासारख्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘एएसओ’ किंवा ‘एसटीआय’ हेच पर्याय असतात. त्यामुळे माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांसाठी ६७४ पदांच्या संपूर्ण जाहिरातीत केवळ दोन पदे आहेत. हे खूप निराशाजनक आहे. आयोगाने जाहिरातीमध्ये जागांची वाढ करून विद्यार्थ्यांना समान न्याय द्यावा ही विनंती.- एक विद्यार्थी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.