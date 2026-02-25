Pune News: पुणे स्वाधारगृहातील ‘त्या’ मुलींना दिलासा नाही! बाल कल्याण समितीच्या आदेशावरच पोलिसांची कार्यवाही; नक्की केव्हा दिलासा मिळणार?

पुणे: देहविक्रय व्यवसाय किंवा बांगलादेशी तरुणींशी संबंध नसताना पोलिसांनी कारवाई केलेल्या अल्पवयीन मुलींना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठीच स्वाधारगृहात ठेवले असल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली. बाल कल्याण समितीच्या आदेशावरच पोलिसांची पुढील कार्यवाही अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे संबंधित मुलींना नक्की केव्हा दिलासा मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, राज्य महिला आयोगाने यासंदर्भात पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठवून याप्रकरणी योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.पुण्यातील रेड लाइट परिसरात बांगलादेशी तरुणींना जबरदस्तीने देहविक्रय करण्यास लावले जात असल्याच्या कारणावरून पुणे पोलिसांनी फरासखाना पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ११ फेब्रुवारी रोजी कारवाई केली होती. या कारवाईमध्ये पुर्वी देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबातील चार अल्पवयीन मुलींनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर मुलींना बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार स्वाधारगृहामध्ये पाठविण्यात आले. दहा ते पंधरा दिवस उलटूनही मुलींना अद्याप सोडलेले नाही. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झाले होते..संबंधित मुलींचा देहविक्रय व्यावसाय किंवा बांगलादेशी तरुणींशी कुठलाही संपर्क नाही, तसेच संबंधित मुली शाळा-कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहेत. नाइलाजास्तव संबंधित मुली पुर्वी देहविक्रय करणाऱ्या व सध्या याच परिसरात वास्तव्य करणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांसमवेत राहत होत्या. या मुलींचे शाळा-कॉलेजमध्ये शिक्षण सुरू असून, त्या अनेक सामाजिक उपक्रमांसह खेळांमध्येही सक्रिय असतात. परिसरातील रहिवासी, गणेशोत्सव मंडळांसह पोलिसांकडूनही या मुलींचे कौतुक करण्यात आले आहे. तरीही, पोलिसांच्या कार्यवाहीनंतर संबंधित मुलींना स्वाधारगृहात पाठविण्यात आले आहे. ‘सकाळ’ने याबाबत राज्य महिला आयोगाकडे पाठपुरावा केला..राष्ट्रीय संघटनेचे महिला आयोगास पत्रनॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स इंडिया यांच्याकडून या प्रकरणाबाबत राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. संबंधित मुलींना स्वाधारगृहामध्ये ठेवून त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली केली जात आहे, तसेच त्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारी आहे, मुलींच्या पालकांकडून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून योग्य कार्यवाही करावी, तसेच यासंदर्भातील अहवाल आयोगास तत्काळ कळवावा, असे आदेश राज्य महिला आयोगाने पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार व फरासखाना पोलिस ठाण्यास दिले आहेत. याबरोबरच अन्य काही संस्था व संघटनांनी देखील फरासखाना पोलिसांकडे याबाबत विचारणा केली आहे..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...अल्पवयीन मुलींना त्यांच्या भविष्य व सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेच ताब्यात घेऊन स्वाधारगृहामध्ये ठेवले आहे. सरकारकडूनच त्यांची योग्य काळजी घेतली जात आहे. बालकल्याण समितीच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करू.-प्रशांत भस्मे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, फरासखाना पोलिस ठाणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.