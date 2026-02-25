पुणे

Pune News: पुणे स्वाधारगृहातील ‘त्या’ मुलींना दिलासा नाही! बाल कल्याण समितीच्या आदेशावरच पोलिसांची कार्यवाही; नक्की केव्हा दिलासा मिळणार?

CWC intervention in Pune girls shelter case: बाल कल्याण समितीच्या आदेशावर पोलिसांची कार्यवाही; मुलींना दिलासा कधी?
Officials review documents related to the Swadhar Home case in Pune amid ongoing child welfare concerns.

पुणे: देहविक्रय व्यवसाय किंवा बांगलादेशी तरुणींशी संबंध नसताना पोलिसांनी कारवाई केलेल्या अल्पवयीन मुलींना त्यांच्या सुरक्षिततेसाठीच स्वाधारगृहात ठेवले असल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली. बाल कल्याण समितीच्या आदेशावरच पोलिसांची पुढील कार्यवाही अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे संबंधित मुलींना नक्की केव्हा दिलासा मिळणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, राज्य महिला आयोगाने यासंदर्भात पोलिस आयुक्तांना पत्र पाठवून याप्रकरणी योग्य कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.

