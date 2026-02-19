पुणे

Shivneri Stampede Police Clarification: शिवनेरीवर चेंगराचेंगरी झालीच नाही, खुद्द जिल्हा पोलिस प्रमुख संदीप गिल यांनी व्हिडिओद्वारे दिली माहिती

Shivneri fort latest update : शिवनेरी किल्ल्यावर चेंगराचेंगरी झाल्याच्या अफवांवर पूर्णविराम. संदीप गिल यांनी व्हिडिओद्वारे स्पष्टीकरण देत कोणतीही दुर्घटना घडली नसल्याचे स्पष्ट केले.
Maharashtra police statement shivneri fort

Maharashtra police statement shivneri fort

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Shivneri fort news : शिवजयंतीनिमित्त किल्ले शिवनेरी येथे मोठ्या संख्येने शिवभक्तांनी गर्दी केली असताना चेंगराचेंगरी झाल्याच्या चर्चांना पोलिसांनी फेटाळले आहे. पहाटेच्या सुमारास जिन्यावर पाय घसरून तिघेजण किरकोळ जखमी झाले असून कोणतीही गंभीर दुर्घटना घडलेली नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

Loading content, please wait...
police
pune
Fort
Pune city police
Pune Police Commissioner
Fort In Maharashtra
Shivneri
historic forts
Fort News
police department
police force
Shivneri Fort
Pune police planning failure

Related Stories

No stories found.