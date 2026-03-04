Pune News: सांत्वन नको; आम्हाला ठोस मदत करा; दुबईत अडकलेल्या पर्यटकांची मागणी, सरकारकडून केवळ चौकशीचे फोन!

पुणे : ‘‘आम्हाला सरकारकडून केवळ चौकशीचे फोन येत आहेत; प्रत्यक्ष मदत काहीच नाही. पैसे संपत आले आहेत, विमान कंपन्या काही सांगायला तयार नाहीत, हॉटेलचा खर्च वाढत आहे. आम्हाला सांत्वन नको, इथून बाहेर काढण्यासाठी ठोस मदत हवी आहे,’’ अशा शब्दांत दुबईत अडकलेल्या भारतीय नागरिकांनी व्यथा मांडली. .Success Story: ‘ती’च्या स्वप्नांना मिळतेय सासर-माहेरचं बळ; जिद्द अन् चिकाटीने ‘सहाय्यक संचालक’ पदाला गवसणी, सायली कांबळे-चव्हाण यांची भरारी!.ठाण्यातील अनिल साळुंखे आणि त्यांच्यासोबतचा सहा जणांचा गट २४ फेब्रुवारीला दुबईला गेला होता. ३ मार्चला त्यांचे परतीचे विमान होते; मात्र ऐनवेळी उड्डाण रद्द झाल्याने हे सर्व प्रवासी तिथेच अडकून पडले आहेत. विमानतळावर तासनतास रांगेत उभे राहूनही कोणतीही स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने प्रवाशांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे..साळुंखे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले की, ‘‘आमचे उड्डाण रद्द झाल्याचा ई-मेल आम्हाला ऐनवेळी आला. एका ट्रॅव्हल पोर्टलवरून बुकिंग केले होते; मात्र त्यांच्या कस्टमर केअरकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही. एअरलाईन्सच्या कार्यालयात जाऊन दोन-दोन तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे, तरीही ‘आम्हाला काही माहीत नाही’ असे उत्तर दिले जात आहे. विमान कंपन्या तिकीट रि-शेड्युल करत आहेत, पण पुन्हा ते उड्डाणही रद्द होत असल्याने नक्की घरी कधी पोहोचणार, याची कोणतीही स्पष्टता नाही.’’.पुण्यातील सरस्वती पाटील म्हणाल्या, ‘‘हॉटेलचे बुकिंग संपले असून, पुढील मुक्कामासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहेत. अनेकांकडील परकीय चलन संपत आले आहे. अबू धाबीच्या राजांनी तिथे अडकलेल्या प्रवाशांसाठी मोफत निवास आणि भोजनाची व्यवस्था जाहीर केली आहे, मात्र दुबईत अशी कोणतीही सुविधा दिलेली नाही. आम्ही एकूण दहा महिलांचा गट असून त्यात जास्तीत जास्त वयस्कर महिला आहेत..Shaktipith Highway: शक्तिपीठ महामार्गासाठी मोजणी सुरू; कलम १६३ लागू, गावांमध्ये तणाव, शेतकऱ्यांचा संवादाचा आग्रह!.त्यामुळे सरकारने आम्हाला परत आणण्याची व्यवस्था करावी.’’ तर संकेत फडतरे म्हणाले, ‘‘येथील भारतीय दूतावासाने किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाने केवळ नावांची नोंदणी केली आहे, पण प्रत्यक्षात राहण्याची किंवा खाण्याची कोणतीही सोय केलेली नाही. केवळ फोन करून चौकशी करण्यापेक्षा सरकारने आम्हाला सुरक्षित मायदेशी आणण्यासाठी विशेष विमानांची सोय करावी किंवा तोपर्यंत तिथे राहण्या-खाण्याचा खर्च उचलावा.’’ सध्या हे सर्व नागरिक अनिश्चिततेच्या छायेत असून, युद्धजन्य परिस्थिती निवळून कधी एकदा घर गाठतो, याकडे त्यांचे डोळे लागले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.