पुणे

Pune News: सांत्वन नको; आम्हाला ठोस मदत करा; दुबईत अडकलेल्या पर्यटकांची मागणी, सरकारकडून केवळ चौकशीचे फोन!

Government inquiry calls but no Relief for Stranded Tourists: दुबईत अडकलेल्या भारतीयांची सरकारकडे ठोस मदतीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘आम्हाला सरकारकडून केवळ चौकशीचे फोन येत आहेत; प्रत्यक्ष मदत काहीच नाही. पैसे संपत आले आहेत, विमान कंपन्या काही सांगायला तयार नाहीत, हॉटेलचा खर्च वाढत आहे. आम्हाला सांत्वन नको, इथून बाहेर काढण्यासाठी ठोस मदत हवी आहे,’’ अशा शब्दांत दुबईत अडकलेल्या भारतीय नागरिकांनी व्यथा मांडली.

