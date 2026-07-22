Pune Water Supply : पुण्यात पाणी कपात नाही! महापौर मंजूषा नागपुरेंची घोषणा

पुणे - पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा वाढल्याने शहरात पुन्हा पाणी कपात लागू केली जाणार नाही, अशी घोषणा महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. .जुलै महिन्यात झालेल्या पावसामुळे खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस झाल्यानंतर ५० टक्के पाणी चार धरणांमध्ये होते. हा साठा कमी असला तरी खडकवासला धरणातून कालव्यात पाणी सोडले जात असल्याने महापालिकेने पाणी कपात सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला.त्यानंतर २२ जुलै रोजी पुन्हा एकदा आढावा घेतला जाईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार धरणांमधील उपलब्ध पाणीसाठा, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि वितरण यंत्रणेचा नियमित आढावा घेण्यात आला. नागरिकांना नियमित वेळेनुसार पुरेसा पाणीपुरवठा होत असल्याचे यात स्पष्ट झाले..तसेच आज (ता. २२) खडकवासला धरण प्रकल्पात आत्तापर्यंत २०.१६ टीएमसी (६९.१७ टक्के) पाणी जमा झाले आहे. अजूनही धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू असल्याने पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. त्यामुळे शहरात पाणीकपात न करता नियमित पाणी पुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय महापौर नागपुरे यांनी घेतला आहे..अफवांवर विश्वास ठेवू नकापाणीपुरवठा विभागाच्या माध्यमातून शहरातील सर्व भागांमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने पाणीपुरवठा सुरू असून, कोणत्याही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास त्यावर तात्काळ उपाययोजना करण्यात येत आहेत. नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून व जबाबदारीने करावा. पुण्यात आजपासून पुन्हा पाणी कपात होणार अशी अफवा पसरवली जात आहे, त्यावर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन नागपुरे यांनी केले आहे..पुण्याला पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठाखडकवासला - १.५६ टीएमसी (७९.११ टक्के)पानशेत - ७.८४ टीएमसी (७४.६१ टक्के)वरसगाव - ८.८९ टीएमसी (६८.५८ टक्के)टेमघर - १.९७ टीएमसी (५३.१२ टक्के)एकूण - २०.१६ टीएमसी (६९.१७ टक्के).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.