पुणे

Pune Water Supply : पुण्यात पाणी कपात नाही! महापौर मंजूषा नागपुरेंची घोषणा

जुलै महिन्यात झालेल्या पावसामुळे खडकवासला धरण प्रकल्पातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ झाली आहे.
Mayor Manjusha Nagapure

Mayor Manjusha Nagapure

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमधील पाणीसाठा वाढल्याने शहरात पुन्हा पाणी कपात लागू केली जाणार नाही, अशी घोषणा महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

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