Ganeshotsav : गणेशोत्सवात ध्वनिमर्यादा पाळावी लागेल; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

पुणे - गणेशोत्सवात आवाजाचा अतिरेक, लेझर लाइट आणि प्रेशर बीमचा वापर टाळून कायद्याने घालून दिलेल्या ध्वनिमर्यादेचे पालन करावे, अशी भूमिका केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मांडली. पारंपरिक ढोल-ताशा पथकांवर मात्र अनावश्यक निर्बंध लादू नयेत, असेही ते म्हणाले. .पुण्यात पत्रकारांशी मोहोळ बोलत होते. ते म्हणाले, गणेशोत्सव हा लोकसहभागाचा उत्सव आहे. कार्यकर्ता आणि लोकप्रतिनिधी या दोन्ही नात्याने विचार करताना नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. डीजे किंवा स्पीकरबाबत भाष्य करण्यापेक्षा आवाजाची मर्यादा पाळणे अधिक महत्त्वाचे आहे..पुणेकर आनंदाने सहभागी होतील, अशा वातावरणात उत्सव व्हायला हवा. काही लोकप्रतिनिधींकडून डीजेला समर्थन दिले जात असल्याच्या चर्चेवर मोहोळ यांनी स्पष्टीकरण दिले. नगरसेवक बापू मानकर यांनी केवळ उत्सवावर जाचक बंधने नकोत, अशी भूमिका मांडली होती; मात्र नियमांचे उल्लंघन करून मिरवणूक काढण्याबाबत त्यांनी कोणतेही विधान केलेले नाही. गेल्या ३० वर्षात माझ्या मंडळाने एकदाही मिरवणुकीत स्पीकरचा वापर नाही, असेही मोहोळ यांनी सांगितले..केवळ गणेशोत्सवाला निर्बंध नकोडीजे व आवाजासंर्भात लावलेले निर्बंध हे केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादीत नाहीत वर्षभरातील सर्व सण, उत्सव आणि जयंतींना ध्वनिमर्यादेचे नियम लागू असावेत, असेही मोहोळ यांनी सांगितले..पर्यटकांच्या मदतीसाठी कक्षनेपाळमधील नैसर्गिक आपत्तीमध्ये महाराष्ट्रातील अडकलेल्या पर्यटकांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाने २४ तास कार्यरत असलेली यंत्रणा आणि दिल्लीतील नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील टीमच्या माध्यमातून मदतकार्य सुरू केले आहे. महाराष्ट्रातील अडकलेल्या नागरिकांच्या नातेवाइकांकडून संपर्क झाल्यास त्यांना मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मोहोळ यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.