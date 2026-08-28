पुणे

Ganeshotsav : गणेशोत्सवात ध्वनिमर्यादा पाळावी लागेल; केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

गणेशोत्सवात आवाजाचा अतिरेक, लेझर लाइट आणि प्रेशर बीमचा वापर टाळून कायद्याने घालून दिलेल्या ध्वनिमर्यादेचे पालन करावे.
Ganeshotsav Murlidhar Mohol

Ganeshotsav Murlidhar Mohol

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - गणेशोत्सवात आवाजाचा अतिरेक, लेझर लाइट आणि प्रेशर बीमचा वापर टाळून कायद्याने घालून दिलेल्या ध्वनिमर्यादेचे पालन करावे, अशी भूमिका केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मांडली. पारंपरिक ढोल-ताशा पथकांवर मात्र अनावश्यक निर्बंध लादू नयेत, असेही ते म्हणाले.

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