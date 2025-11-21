पुणे

Pune Municipal Election : मतदार यादी मिळेना, इच्छुकांचे टेंशन वाढले

ऑनलाइन मतदार यादी डाऊनलोड होताना अडचणी येत आहेत.
पुणे - ऑनलाइन मतदार यादी डाऊनलोड होताना अडचणी येत आहेत, मतदार यादीची प्रत मिळावी यासाठी पैसे भरले तर दोन दिवस थांबा असे सांगितले जात आहे. प्रारूप मतदार यादी तयार करताना मोठा घोळ घातला गेल्याने इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक वाढत चालली आहे.

