Valhe News : अभ्यासिका नव्हे... ही तर स्मशानभूमी! आडाचीवाडी येथील विद्यार्थी एकत्र येत दररोज करतात अभ्यास

केवळ अंत्यविधीचे ठिकाण म्हणून ओळख असलेली स्मशानभूमी आज गावकऱ्यांसाठी भेटीगाठीचे, तर मुलांसाठी अभ्यासाचे केंद्र ठरत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
वाल्हे - आडाचीवाडी (ता. पुरंदर) या छोट्याशा गावाने अवघ्या काही महिन्यांत विकासाची मोठी झेप घेत संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे. गावातील पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, सामुदायिक उपक्रम या सर्वांसोबत गावची ‘स्मशानभूमी’ देखील आधुनिक, सुसज्ज पद्धतीने उभारली आहे.

