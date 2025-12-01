पुणे

Pune Theft : सोनसाखळी हिसकावणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला आंबेगाव पोलिसांनी पकडले; आरोपीने पाच गुन्ह्यांची कबुली दिली!

Pune Chain Snatching : पुण्यातील सराईत सोनसाखळी चोर आकाश शिंदेला आंबेगाव पोलिसांनी अटक केली. मोबाईल, दुचाकी आणि चार लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
Pune police arrest Akash Shinde, a notorious chain-snatcher involved in multiple thefts

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील पादचारी आणि दुचाकीस्वारांना धमकावून सोनसाखळी, मोबाईल आणि दुचाकी लुटणाऱ्या सराईत चोरट्यास आंबेगाव पोलिसांनी अटक केली. तपासात आरोपीने पाच गुन्हे केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून दागिने आणि दुचाकीसह चार लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. आकाश नरहरी शिंदे (वय २७, रा. जाधवनगर, वडगाव बुद्रूक) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

police
crime
police case
Chain Snatching
Theft

